Gołota wróci na ring?! "Czemu by nie spróbować?"

Andrzej Gołota to jedna z największych legend polskiego sportu. Na przełomie lat 90. i 2000. nasz pięściarz toczył kultowe już walki w wadze ciężkiej. W ringu stawał naprzeciwko m.in. Mike'a Tysona, Lennoxa Lewisa czy Riddica Bowe'a. Ostatni pojedynek stoczył w 2013 roku. Wówczas pokonał go Przemysław Saleta. Choć obecnie Gołota na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, to sporadycznie odwiedza Polskę. Wizyty z grudnia tego roku z pewnością nie zapomni długo.

Gołota wróci do ringu? To byłby hit

Dlaczego? Wszystko przez irracjonalny incydent, do którego doszło w sobotę podczas gali Babilon MMA 50 w Ożarowie Mazowieckim. W pewnym momencie wściekły Andrzej Gołota dosłownie jednym ciosem znokautował Henryka Zatykę - wielokrotnego mistrza Polski w wadze superciężkiej, który również był zaproszony na wydarzenie. Ponoć to późniejszy poszkodowany prowokował czterokrotnego pretendenta do mistrzostwa świata wagi ciężkiej.

- Nie wiem, o co tym razem poszło, ale Andrzej po prostu wstał od stolika i prawym sierpowym znokautował Zatykę - opowiadał anonimowy rozmówca "Super Expressu". - Zatyka czaił się wokół niego jak lis. Nie wiem, czy chciał mu dokuczyć. Może był zazdrosny o to, że wszyscy robili sobie zdjęcia z Gołotą, a nie z nim. Moim zdaniem prowokatorem całej tej sytuacji był Heniek - dodawał w rozmowie dla WP SportoweFakty Tomasz Babiloński - organizator całej gali. Pojawiły się także doniesienia, jakoby Zatyka miał rzucić w Gołotę... kawałkiem mandarynki.

Trzeba przyznać, że nikt nie spodziewał się takiego "urozmaicenia" sobotniego wydarzenia. Okazuje się jednak, że promotor chce pójść o krok dalej. Niewykluczone, że niebawem obaj byli pięściarze, którzy nie darzą się wielką sympatią, wejdą do ringu! - Gdzieś z tyłu głowy chodzi taki temat, bo czemu nie? Mike Tyson ostatnio walczył i było spore zamieszanie. Czemu nie spróbować w Polsce? Heniek na pewno bardzo chce, a Andrzej na razie jest w Szczyrku - zdradził Babiloński w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Onet.

Promotor pokusił się nawet o wstępną datę potencjalnego pojedynku Gołoty z Zatyką. - Gdybyśmy mieli to robić, to myślę o przełomie lutego i marca. Obaj mieliby czas się przygotować, choć jeszcze raz podkreślam, że na razie to marzenia - zaznaczył. Mimo to wszystko wskazuje na to, że znokautowany Henryk Zatyka wyraźnie mocno wziął sobie do serca możliwość starcia z legendarnym pięściarzem.

- Heniek dzwonił do mnie już o drugiej w nocy po całym zajściu, że zaczął treningi od walki z cieniem. Oczywiście gdyby mieli walczyć to na normalnych, pięściarskich zasadach. Gdyby doszło do walki, to pewnie też nie potrwałaby cały dystans. Obaj umieją boksować. Heńka mniej się pamięta, ale był bardzo dobry zawodnik, swego czasu mistrz Polski, który jeździł na mistrzostwa świata i Europy - czytamy. Jak na razie nie wiadomo, jak na taki pomysł zapatruje się sam Gołota.