"Diablo" atakuje Fame MMA. "Poniosłem koszta i to niemałe"

Krzysztof „Diablo" Włodarczyk to były mistrz świata organizacji WBC oraz organizacji IBF w kategorii junior ciężkiej. Aktualnie ma 43 lata i jest u schyłku swojej kariery. Mimo to miał szansę, by jeszcze "dorobić" we freak fightach.

Nieudana przygoda "Diablo" we freak fightach

Były pięściarz otrzymał ofertę z Fame MMA, gdzie mógł zarobić niemałe pieniądze. Włodarze federacji zestawili go z "PashąBicepsem" na gali FAME Ultimate na PGE Narodowym. Ostatecznie do tej walki nie doszło. "Diablo" został wyrzucony przez organizację z powodu rezygnacji z udziału na konferencji, której zadaniem była promocja wydarzenia.

"Z inicjatywy prezesa Rafała Pasternaka władze FAME podjęły decyzję o usunięciu z federacji Krzysztofa 'Diablo' Włodarczyka. Nieobecność zawodnika podczas konferencji świadczy o braku szacunku dla kibiców, rywala, wszystkich pozostałych zawodniczek i zawodników. Dla nas najważniejsi są i będą nasi widzowie, dzięki którym osiągnęliśmy tak wielki sukces jako federacja" – poinformowano wówczas w komunikacie.

To, co się stało, skomentował później w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet Andrzej Wasilewski, czyli promotor "Diablo" Włodarczyka. - Nie jestem zdziwiony, ta współpraca nie mogła się udać. To są dwa inne światy – świat zawodowego sportu i świat osób popularnych, freak fightów, które sportem nie są – wyznał.

– O Krzysztofie źle świadczy, że się zdecydował na taki ruch, ale dobrze, że się nie sprawdził w tym śmietniku – podkreślił.

"Diablo" o Fame MMA: Nie zapłacili mi

Choć od tej sytuacji minęło już sporo czasu, to konflikt między zawodnikiem a federacją wciąż trwa. W wywiadzie dla Sport Mach Krzysztof "Diablo" Włodarczyk wyznał, że nie otrzymał zwrotu za przygotowania do walki, do której ostatecznie nie doszło.

- Nie zapłacili mi. Wręcz przeciwnie, poniosłem jakieś koszta i to niemałe, bo kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jedzenie, odżywki, wiele innych rzeczy i to powinno być mi zwrócone. Ale było minęło, nie wiem, co czas przyniesie - mówił Włodarczyk.

Były pięściarz nie chciał skomentować sprawy dotyczącej niestawienia się na konferencji prasowej, ale zdradził, jaki ma stosunek do freak fightów. - Brak szacunku człowieka do człowieka i ubliżanie sobie nawzajem. To mi nie pasuje, to nie mój świat. W boksie jesteśmy pełni szacunku do siebie nawzajem, pomimo zaciętej walki w ringu człowiek ma respekt do przeciwnika. Więc tego rodzaju rozrywki nie uważam za sport - wyznał, cytowany przez WP SportoweFakty.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk mógł zadebiutować w Fame MMA już na gali nr 19, kiedy został ogłoszony w social mediach nowym nabytkiem federacji. Jednak po czasie postanowił się wówczas wycofać, a swoją decyzję tłumaczył faktem, że nie miał jeszcze podpisanego kontraktu, a został oficjalnie przedstawiony jako nowy zawodnik.