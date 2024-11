Lin Yu-Ting przerwała milczenie po głośnej decyzji. "Będę na tyle odważna"

Lin Yu-Ting w sierpniu została złotą medalistką igrzysk olimpijskich w Paryżu w boksie, w kategorii do 57 kg. W decydującym pojedynku pokonała Julię Szeremetę, ale już wtedy musiała mierzyć się z oskarżeniami. Wówczas w mediach wielokrotnie powielano, że podczas zeszłorocznych mistrzostw świata w Indiach zostały przeprowadzone testy, które miały wykryć chromosomy XY oraz podwyższony poziom testosteronu u pięściarki. Działo się to jednak pod jurysdykcją bokserskiej federacji IBA, której szefem jest Rosjanin Umar Kremlow. - Te testy nie są legalnymi testami. Ich procedura i doraźna natura nie są legalne - komentował Mark Adams, rzecznik Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Posądzana o kontakty z Kremlem IBA pozostaje w konflikcie z MKOl.

