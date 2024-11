Jest komunikat World Boxing ws. Lin Yu-Ting

Od środy Lin Yu-Ting miała rywalizować podczas finałów Pucharu Świata w Sheffield. Pięściarka jednak w ostatniej chwili zrezygnowała ze startu, wskazując na to, że World Boxing (organizator turnieju) kwestionowało jej płeć. Czy tak było? Na to odpowiedział rzecznik WB, wprowadzając jeszcze więcej zamieszania do całej sprawy.

