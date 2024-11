Oficjalnie: Lin Yu-Ting rezygnuje! To aż się nie mieści w głowie

W środę rozpoczną się finały Pucharu Świata w boksie w Sheffield. Pewne już jest, że w nich nie wystąpi Tajwanka Lin Yu-Ting, dla której miał to być pierwszy występ na arenie międzynarodowej po zdobyciu złotego medalu igrzysk olimpijskich. Co było powodem? Organizator kwestionował płeć Yu-Ting, a gdy Tajwanka była gotowa poddać się badaniom na miejscu, to ten nie wyraził zgody. - Rząd będzie aktywnie dążył do ochrony Yu-Ting - mówi premier Tajwanu.

