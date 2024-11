Niewiarygodne, jaką propozycję otrzymał Tyson. Wielka kasa na stole

Mike Tyson to jedna z największych pięściarskich legend. Sportowiec ostatnio ponownie zagościł w ringu, ale jego walka z Jakiem Paulem okazała się sporym rozczarowaniem. Otworzyła jednak furtkę do tego, aby zarobił kolejne duże pieniądze. Propozycja jest o tyle intratna, co kontrowersyjna. Chodzi o poprowadzenie show w klubie ze striptizem.

Kevin Jairaj / USA TODAY Sports via Reuters Con