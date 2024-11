Wygrał z Tysonem, a teraz taka oferta od mistrza. Szokująca odpowiedź

- To był zaszczyt. Mike Tyson to najlepszy pięściarz w historii, to legenda. Chciałem dać fanom wielkie widowisko, nie miałem zamiaru nikogo skrzywdzić. Nie mogłem go zmusić, by wszedł ze mną w wymianę ciosów lub zrobił coś niezwykłego - powiedział Jake Paul po walce z Mike'em Tysonem.

W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu znany Youtuber pokonał na punkty byłego mistrza świata wagi ciężkiej. Pojedynek organizowany przez Netflixa - zgodnie z oczekiwaniami - okazał się farsą. Młodszy o blisko 30 lat Paul zdominował Tysona, który miał problemy z kondycją i zadawaniem ciosów.

Paul wygrał zdecydowanie na punkty (80-72, 79-73, 79-73), ale trudno było oprzeć się wrażeniu, że 27-latek mógł skończyć walkę przed czasem w każdym momencie. Wg nieoficjalnych informacji Paul zarobi za pojedynek około 40 mln dolarów. Ale dzięki walce z Tysonem 27-latek zyskał coś jeszcze.

Kontrowersyjne wypowiedzi i buńczuczna postawa w ringu i poza nim sprawiły, że Paulem zainteresowali się obecni, zawodowi mistrzowie świata. Po sobotniej walce propozycje pojedynku 27-latkowi złożyli mistrz wagi półciężkiej Artur Bietierbijew (21-0, 20 KO) oraz mistrz wagi ciężkiej Daniel Dubois (22-2, 21 KO).

Mistrzowie świata rzucili wyzwanie Paulowi

O ile Paul od razu odrzucił możliwość walki z Bietierbijewem, o tyle w przypadku Duboisa nie był już tak zdecydowany. 27-letni Brytyjczyk ostatni raz walczył dwa miesiące temu, kiedy na Wembley zdemolował rodaka, Anthony'ego Joshuę.

"Cześć, Jake. Dobra robota w weekend, ale jakbyś się czuł, gdybyś otrzymał szansę walki o zawodowe mistrzostwo świata wagi ciężkiej?" - napisał Dubois na Instagramie. Paul odpowiedział mistrzowi w swoim stylu.

"Ustaw się w kolejce. Człowieku, boksujesz od 12 lat, stoczyłeś prawie 100 amatorskich walk, a walczyłeś na karcie wstępnej przed moim pojedynkiem, hahaha. Ale j***ć to. Sprawię, że mój manager porozmawia z Frankiem Warrenem i ustawi cię w kolejce. W przeciwieństwie do Artura przynajmniej masz kilka tysięcy fanów" - napisał Paul.

27-latek stoczył już 12 walk bokserskich. 11 z nich wygrał, pokonując m.in. były zawodników UFC - Bena Askrena czy Nate'a Diaza. Jedynej porażki Paul doznał w lutym 2023 r. z rąk Tommy'ego Fury'ego.