Tyle Mike Tyson i Jack Paul zarobią za walkę. Kwota zwala z nóg

Tylko kilka dni pozostało do walki 58-letniego Mike'a Tysona z 27-letnim Jakiem Paulem. Coś, co jeszcze nie tak dawno wydawało się absurdalnym scenariusze, stanie się w najbliższy weekend rzeczywistością. A ile obaj zawodnicy zarobią za to starcie? Będą to pieniądze, od których może zakręcić się w głowie.

3 Fot. REUTERS/David Dee Delgado Otwórz galerię Na Gazeta.pl