Tyson kontra rywal młodszy o 31 lat. Jest "nokaut" przed walką

Mike Tyson był jednym z najlepszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych pięściarzy w historii zawodowego boksu. Niezmiennie pozostaje najmłodszym mistrzem świata w historii wagi ciężkiej. Po tytuł w królewskiej kategorii wagowej sięgnął 22 listopada 1986 roku znokautował w drugiej rundzie Trevora Berbicka (49-11-1, 33 KO). Miał wtedy 20 lat, 4 miesiące i 22 dni. Profesjonalną karierę zakończył w 2005 roku i od tamtego czasu stoczył m.in. pokazową walkę z Royem Jonesem Juniorem (66-10, 47 KO).

Zobacz wideo Objawy pojawiały się po morderczych walkach. "Wymarzona śmierć"

Jednak już za dwa tygodnie dojdzie do sytuacji bezprecedensu. 15 listopada w AT&T Arenie w Teksasie 58-letni Mike Tyson zawalczy z 31 lat młodszym Jakiem Paulem, znanym influencerem i początkującym pięściarzem. Pierwotnie pojedynek miał się odbyć w lipcu, ale został przełożony z powodu problemów zdrowotnych byłego mistrza świata.

Mike Tyson nie ma wątpliwości przed walką z Jakiem Paulem. "Pokonam go"

Jednak obecnie wiele wskazuje na to, że do walki dojdzie w połowie listopada. W związku z tym Tyson zaczął promować wydarzenie, udzielając wywiadów. W rozmowie z dziennikiem "Marca" został zapytany o to, jakiej rady udzieliłby Paulowi przed walką.

- Nie wchodź do ringu. Nie pokazuj się w nim - zagroził Tyson. - Niezależnie od mojego wieku, ten facet ma na koncie tylko 11 walk. Jeśli mogę walczyć choć trochę, z moim doświadczeniem... Jeśli mogę pokazać tylko 10 proc. tego, co kiedyś, to on nie może mi dorównać. To szczere. Pokonam go. Wiem, co potrafię. Widziałem, do czego jest zdolny i nie jestem nie boję się go - dodawał z kolei w rozmowie z "The Independent".

- Nie jestem miłą osobą. Jestem przyzwoitą osobą, staram się postępować właściwie. Ale miłą osobą nie jestem. Każdy, kto myśli, że jestem miłą osobą, będzie rozczarowany. Po prostu taki nie jestem. Nie uszczęśliwiam ludzi bez powodu, po prostu taki jestem. Nie próbuję zyskać przyjaciół. Nie chcę się z tobą zaprzyjaźniać. Nie obchodzi mnie, czy zabierzesz mnie na swój jacht, mam to gdzieś. Nigdy nie będę miły dla nikogo. Będę uprzejmy, ale nigdy miły - dodał Tyson, mówiąc o swoim sposobie bycia.

Mike Tyson i Jake Paul zmierzą się na dystansie ośmiu rund po dwie minuty. Będą używać 14-calowych rękawic, które są nieco większe od standardowo używanych w profesjonalnych walkach bokserskich.