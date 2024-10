To dlatego Artur Szpilka nie ma dzieci. Nie zamierza tego ukrywać

Artur Szpilka pozostaje w związku z Kamilą Wybrańczyk od 2011 roku. Para poznała się w centrum handlowym Arkadia, gdy Szpilka wyszedł z więzienia. Zakochanych zeswatał nieżyjący już pięściarz Dawid "Cygan" Kostecki. Początkowo Wybrańczyk była sceptycznie nastawiona do Szpilki, z czasem dała się przekonać. - Zresocjalizowałam go! I to jeszcze jak, haha. Wystarczy sobie zobaczyć z nim wywiad sprzed 10 lat. Jego ewolucja jest naprawdę ciekawa - wyznała 38-latka w rozmowie ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Don Kasjo ostro o Szpilce. "Nie traktuję go poważnie"

Artur Szpilka oświadczył się Kamili Wybrańczyk w sierpniu 2015 roku, ale ślubu na razie nie planują, o czym kobieta mówiła w rozmowie z boxing.pl. - Mogę być wieczną narzeczoną, mi to nie przeszkadza. Ja już suknię białą miałam, ślub miałam. Nieśpieszno mi do kolejnego - wyznała.

To dlatego Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk nie mają dzieci

Swego czasu Wybrańczyk w szczerej rozmowie z Żurnalistą poruszyła temat bezdzietności i zdradziła, że nie jest pewna, czy chce mieć dziecko. - Ja nie wiem, czy ja chcę, wiesz, bo dla mnie to jest troszeczkę taki ciężar i obowiązek. Ja uważam, że macierzyństwo trzeba czuć i trzeba chcieć. Wiem, że koleżanki mówią, że zobaczysz, jak urodzisz, to ten gen matczyny ci przyjdzie. Ja nie chcę, żeby mi to przychodziło, ja to albo czuję, albo nie czuję - przyznała Wybrańczyk.

- Ja założyłam, że nie chcę się w życiu do czegoś zmuszać, bo tak wypada, bo takie są normy społeczne. Boję się, że jak się do czegoś zmuszę, to np. nie będę kochała tego dziecka, że to będzie takie dziecko, które musiałam urodzić. Nie chcę do tego doprowadzić - dodała.

Inne zdanie w kwestii posiadania potomstwa ma Artur Szpilka. - Chciałbym mieć dziecko, patrzę na kumpli - ojców i też chciałbym przeprowadzić syna przez życie, ale Kamila na razie nie chce. Swoją drogą, mówię o synu, a wielu kumpli ma córki i mówią, że dziewczynka kradnie całe serce! - mówił polski bokser w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

- Tak czy inaczej, chciałbym swojemu dziecku dać możliwości, których sam nie miałem. Pokazać życie od różnych stron, przygotować na to, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem, bo to tak nie działa - dodał.