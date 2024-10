Usyk totalnie wszystkich zaskoczył! Ależ metamorfoza [WIDEO]

W połowie września bieżącego roku Ołeksandr Usyk został zatrzymany na lotnisku w Krakowie, gdyż nie został dopuszczony przez przewoźnika do lotu. Wywołało to bardzo duże oburzenie wśród ukraińskich władz z prezydentem Wołodymirem Zelenskim na czele. Usyk miał lecieć liniami Ryanair do Salonik, ale zamiast tego, zgodnie z procedurami, zajęła się nim Służba Ochrony Lotniska, która przekazała go następnie Straży Granicznej. Bardzo szybko opuścił jednak areszt.

"Drodzy przyjaciele, doszło do nieporozumienia, które szybko zostało wyjaśnione. Szacunek dla Polskiej Policji za wykonywanie swoich obowiązków bez względu na wysokość, wagę, status czy osiągnięcia" - napisał.

Ołeksandr Usyk zaskoczył. Ależ metamorfoza

Po opuszczeniu aresztu ukraiński pięściarz skupia się na przygotowaniach do rewanżowego pojedynku z Tysonem Furym, który odbędzie się 21 grudnia w Rijadzie. Wolny czas od treningów Usyk poświęca między innymi na korzystanie z mediów społecznościowych. Ostatnio postanowił założyć konto na TikToku. We wtorek 22 października opublikował pierwszy film w tej aplikacji, na którym zaprasza do obserwowania swojego konta.

"Cześć wszystkim, to jest moje oficjalne konto na TikToku. Proszę zaobserwujcie je. Miłego dnia" - powiedział w swoim debiutanckim wideo, na którym zaprezentował próbkę swoich piłkarskich umiejętności.

Jednak to nie jego przyzwoita kontrola futbolówki zwróciła uwagę fanów, tylko jego ogolona głowa i brak wąsów. "Nowa wersja", "Następnym razem proszę zostaw wąsy i włosy", "Kozak", "Legenda", "Mistrz", "Najwspanialszy ze wszystkich!" - czytamy.

Ołeksandr Usyk to niekwestionowany mistrz świata w boksie wagi ciężkiej organizacji WBC, WBA, WBO, IBF oraz IBO.