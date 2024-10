Szeremeta się wygadała! Wreszcie mamy potwierdzenie

Kiedy znów obejrzymy Julię Szeremetę w akcji? Oto jest pytanie, które zadają sobie fani boksu w naszym kraju. Powrót szalenie popularnej wicemistrzyni olimpijskiej to zdecydowanie jedno z najbardziej wyczekiwanych zdarzeń polskiego sportu, a najnowsze informacje płynące ze strony samej zawodniczki, mogą napawać optymizmem.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny czy Inaki Pena? Kibice wybrali. Deklasacja

Pierwszy taki trening

Szeremeta była ostatnio w Bułgarii na mistrzostwach Europy juniorek. Nie startowała w nich co prawda, ale wspierała resztę koleżanek "po fachu". Była to też dla niej okazja do zwiększenia intensywności treningów, a także odbycia kilku sparingów bez użycia kasków ochronnych. Przypomnijmy, że kobiecy boks amatorski rezygnuje z kasków. Decyzja zapadła jeszcze przed igrzyskami w Paryżu, a w moc weszła właśnie od rywalizacji w Sofii.

Jak Szeremecie trenowało się bez dodatkowej ochrony? O tym opowiedziała sama w rozmowie z Polskim Związkiem Bokserskim. - Zrobiłam ze 2-3 sparingi bez kasku, czułam się bardzo dobrze. Czuję się wręcz lepiej, bo widzę teraz lepiej, mam większy przegląd tego, co się dzieje. Ciosy też nie robiły na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia. Ja też sporo boksuję na dystansie i wielu uderzeń unikam. Dla mnie to dobra zmiana i ogólnie uważam, że dla boksu kobiet też. Zdania są podzielone, bo będą rozcięcia i więcej kontuzji, ale dzięki temu walki staną się bardziej widowiskowe - oceniła Szeremeta.

Szeremeta jedzie na mistrzostwa świata. Choć jeszcze nie po medale

Polka zdradziła też swe plany na przyszłość. Okazuje się, że znajdują się w nich mistrzostwa świata juniorów, które 22 października rozpoczęły się w czarnogórskiej Budvie. Szeremeta nie zaboksuje na nich jako zawodniczka, lecz podobnie jak w Bułgarii będzie wspierać resztę zawodników i zawodniczek z Polski. - Jestem kilka dni raptem w Polsce i zaraz wyjeżdżam do Budvy. Tam zamierzam także zrobić kilka sparingów, no i kibicować naszym podczas mistrzostw świata - zapowiedziała wicemistrzyni olimpijska.