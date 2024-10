Julia Szeremeta tylko na to czekała! Władimir Kliczko interweniuje

Gdy Julia Szeremeta sięgnęła po srebrny medal w boksie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, to zaraz po zakończonej imprezie mówiła, że za cztery lata chce wywalczyć o złoto. Kolejne igrzyska odbędą się w 2028 roku w Los Angeles, ale czy będzie tam boks?

Przed tygodniem hiszpański dziennik "Marca" przekazał niepokojące informacje w tej sprawie. "MKOl wyklucza boks z igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 r. MKOl powiadomił narodowe komitety o wykluczeniu boksu" - napisano w gazecie. Taka decyzja ma być pokłosiem konfliktu MKOl-u z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Boksu (IBA), na którego czele stoi kontrowersyjny Umar Kremlew.

Chodzi o napięcia (m.in. dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do startu pod barwami narodowymi), spowodowanych "różnymi finansowymi, statutowymi i technicznymi nieprawidłowościami, a także oskarżeniami o korupcję pod adresem IBA i jej szefów".

- Jeśli krajowe federacje bokserskie zdecydowałyby się wystąpić z IBA, nieuznawanej przez MKOl, i powołać nową albo przystąpić do nowej, istniejącej, i odbyłoby się do końca 2025 roku, to jest szansa, że ta dyscyplina zostałaby przywrócona do programu igrzysk - poinformował Marek Pałus, sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Władimir Kliczko wspiera World Boxing i walkę o pozostanie boksu na igrzyskach olimpijskich

A taka federacja już powstała i nazywa się World Boxing. Pierwsze zawody w jej ramach odbędą się już w listopadzie, a jej działania wspierają związki z azjatyckich krajów. Teraz do tego grona dołączył były mistrz świata wagi ciężkiej oraz mistrz olimpijski w wadze superciężkiej z Atlanty z 1996 roku Władimir Kliczko.

- Boks jest jednym z najbardziej spektakularnych i najstarszych sportów w programie olimpijskim. Mówiąc jako mistrz olimpijski z 1996 r., chcę orędować za tym, że boks musi być bezpieczny w Los Angeles w 2028 roku - podkreślił Kliczko w specjalnym nagraniu.

- Boks jest wspaniałym sportem, który doskonale wpisuje się w wartości Karty Olimpijskiej dzięki różnorodności sportowców i liczbie krajów, w których ten sport jest uprawiany - dodał, zapewniając o swoim poparciu dla World Boxing i jego prezesa Borisa van der Vorsta. - Wierzę, że mogą utrzymać przy życiu marzenia bokserów o igrzyskach olimpijskich - podsumował.

Wsparcie tak wybitnego pięściarza jak Władimir Kliczko na pewno może pomóc w kwestii pozostania boksu w programie olimpijskim. A czy Polska przystąpi do World Boxing? Na razie nie wiele na to wskazuje. Otóż Julia Szeremeta przygotowuje się do marcowych mistrzostw świata, które organizuje IBA.