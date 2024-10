Wielki sukces na oczach Szeremety. Tak zareagowała

Julia Szeremeta już na zawsze zapisała się na kartach historii polskiego sportu. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu 21-latka sensacyjnie sięgnęła po srebrny medal w pięściarstwie w kategorii do 57 kg. W finale musiała uznać wyższość Lin Yu-Ting. Tym samym Szeremeta zgarnęła pierwszy krążek dla Polski w boksie od 32 lat. Wówczas kibice cieszyli się z trzeciego miejsca Wojciecha Bartnika w Barcelonie w 1992 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

Szeremeta zareagowała na sukces koleżanki. Brawo, brawo!

Nasza zawodniczka błyskawicznie zdobyła ogromną popularność. - Nie jest łatwo przejść przez miasto. Gdy szłam do studia i ludzie prosili o autograf, zdjęcie. Kiedy idę na miasto, dużo osób do mnie podchodzi. Widzę, że mnie obserwują, a ja udaję, że ich nie widzę, w ogóle kontaktu wzrokowego nie łapię. Ale jak już podejdzie jedna osoba, to [za nią - przyp.red] dużo podchodzi i prosi o zdjęcia - opowiadała w jednym z ostatnich wywiadów.

W ostatnim czasie Szeremeta udała się do bułgarskiej Sofii, gdzie trwają mistrzostwa Europy w boksie do lat 22. Medalistka olimpijska nie bierze udziału w rywalizacji. Skupia się na sparingach, aby nabrać jeszcze więcej doświadczenia. Mimo to nie opuszcza walk swoich koleżanek z kadry, które szczególnie we wtorek spisały się naprawdę świetnie!

Na początek w kategorii do 50 kg Natalia Kuczewska pokonała Ukrainkę Innę Suprunenko 5:0 w rundach. Następnie do ringu weszła Nikola Prymaczenko, która rywalizuje w wadze do 52 kg. 21-latka również rozprawiła się 5:0 z Ormianką Arevik Docholjan. Jej pojedynek uważnie śledziła Julia Szeremeta! W mediach społecznościowych srebrnej medalistki z Paryża pojawiło się zdjęcie ukazujące moment ogłoszenia werdyktu sędziowskiego.

Szeremeta na ME do lat 22 screen https://www.instagram.com/szeremeta15984/

Na fotografii widzimy uniesioną dłoń Prymaczenko, która triumfowała po sukcesie. "Skrzacik" - napisała żartobliwie Szeremeta, dodając emotikon bijących braw i rękawicy bokserskiej. Tego dnia walkę wygrała także Oliwia Toborek (kat. średnia, do 75 kg), która pokonała Norę Komjathi oraz Barbara Marcinkowska. Nasza reprezentantka odniosła zwycięstwo nad Ukrainką Anastazją Saraniuk. Dzięki temu wszystkie cztery Polki awansowały do strefy medalowej młodzieżowych mistrzostw Europy i są już pewne, że z Bułgarii przywiozą co najmniej brąz!