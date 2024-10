Swoją wspaniałą postawą w Paryżu Julia Szeremeta nie tylko zdobyła wicemistrzostwo olimpijskie, o nie. Dokonała czegoś znacznie większego. Przerwała trwającą 32 lata posuchę, jeżeli chodzi o polskie medale igrzysk w boksie. Od brązowego krążka Wojciech Bartnika z Barcelony z 1992 roku pięściarstwo w naszym kraju czekało na medal, pragnąc tego coraz mocniej z każdymi kolejnymi igrzyskami.

Szeremeta uwolniła polski boks od cierpień. Jerzy Kulej byłby dumny

Julia Szeremeta przyniosła wszystkim wyczekującym ulgę, a w dodatku zrobiła to w efektownym stylu. Między innymi dlatego, choć od chwalebnych paryskich wydarzeń minęły już ponad cztery miesiące, na Polkę cały czas spadają kolejne laury i wyróżnienia. Jak choćby przy okazji niedawnej kinowej premiery filmu "Kulej. Dwie strony medalu", opowiadającego o życiu i sukcesach legendarnego Jerzego Kuleja, mistrza olimpijskiego w boksie w wadze lekkopółśredniej z Tokio (1964) i Meksyku (1968).

Szeremeta mówi, co usłyszała od syna Jerzego Kuleja

Przy okazji premiery Szeremeta otrzymała replikę jednego ze złotych krążków wywalczonych przez zmarłego w 2012 roku Kuleja. Osobiście wręczył go jej syn legendarnego pięściarza Waldemar Kulej. W rozmowie z portalem Onet Plejada Szeremeta wyjawiła, co usłyszała od niego przy okazji ceremonii. Pięknie wypowiedziała się też o samym Jerzym Kuleju.

- Pogratulował mi i oby tak dalej. Żebym się nie poddawała i dążyła do swoich celów. Sam Jerzy Kulej to na pewno wielka legenda. Wszyscy oglądający film z chęcią wracają do czasów, gdy zdobywał medale. Przede wszystkim to legenda dla młodych osób zaczynających dopiero przygodę z pięściarstwem - powiedziała Szeremeta. Wicemistrzyni olimpijska wraca aktualnie do treningów. W rozmowie ze Sport.pl przyznawała, że sama była zaskoczona, jak dobrze w nie weszła.