Tak Julia Szeremeta spędza "wakacje". Wybrała słynne miejsce

Julia Szeremeta już wróciła do treningów po igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Polka udała się nawet na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Sofii! Jednak zła informacja dla fanów pięściarki jest taka, że nie będzie startowała w tym turnieju. Co nie oznacza, że Szeremeta nie korzysta z uroków stolicy Bułgarii. Korzysta i pokazała to w mediach społecznościowych.

3 Screen/Instagram @szeremeta15984 Otwórz galerię Na Gazeta.pl