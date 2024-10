Szermeta usłyszała, co mówił o niej Michalczewski. Odpowiedziała

Julia Szeremeta wywalczyła srebrny medal w boksie podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jej celem jest to, aby za cztery lata w Los Angeles zdobyć złoto - choć na razie nie wiadomo, czy boks zostanie ujęty w programie igrzysk. - Moje bliższe cele to mistrzostwa świata w marcu przyszłego roku, a w tym roku wystartuję na mistrzostwach Polski seniorek - stwierdziła Szeremeta. Wygląda też na to, że Szeremeta wkrótce wystąpi na jednej z gal Suzuki Boxing Night. - Możliwe, że nastąpi to 14 grudnia w Lublinie - ujawnił Grzegorz Nowaczek, prezes Polskiego Związku Bokserskiego.

Od dłuższego czasu nazwisko Szeremety pojawia się w kontekście występu we freak fightach. Tomasz Adamek uważa, że udział w takich wydarzeniach dałoby Szeremecie spokój pod względem finansowym. -Byłoby głupotą, gdyby odmówiła przyjęcia oferty dziesięć razy wyższej niż to, co może zarobić w boksie amatorskim w kolejnych latach. Ja przystałem na takie propozycje dopiero po karierze sportowej, ale nie ma przeciwwskazań, by zarabiać w ten sposób także w jej czasie - stwierdził były mistrz IBF i IBO w wadze junior ciężkiej i WBO w wadze półciężkiej.

- W tym sporcie mnie nie będzie - tak o potencjalnym występie we freak fightach mówiła Szeremeta w rozmowie ze Sport.pl. - Federacje freakowe już dobijają się z każdej strony, aby tylko Julka właśnie dla nich zawalczyła. Są konkretne oferty, nawet z kim miałaby zawalczyć. Naszym celem jest jednak, aby pokazać wszystkim, że można iść inną drogą. Że nie musimy wchodzić do świata freaków - dodał trener Tomasz Dylak.

Michalczewski mówi wprost o Szeremecie. "Pewnie pójdzie do tych freaków"

Ciekawą opinię wyraził też Dariusz Michalczewski. Były mistrz WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej twierdzi, że Szeremeta może nie dotrwać do igrzysk olimpijskich w Los Angeles. - Musi znaleźć się ktoś, kto zapewni jej godny poziom do przygotowań na dłuższą metę. A jeśli ktoś taki się nie znajdzie, to pewnie pójdzie do tych freaków, bo tam jest kasa - tłumaczył Michalczewski w rozmowie z "Super Expressem".

- Julia zrobiła, moim zdaniem, bardzo wiele dla boksu; przypomniała kibicom, że Polska w tej dyscyplinie ma wspaniałą tradycję. Wierzę, że boks może się odrodzić, ale trzeba go umiejętnie pokolorować, trzeba znaleźć sposób, by trafić do ludzi. A łatwo nie będzie, bo przecież ten kicz (freak fighty - red.) nadal bardzo dobrze się sprzedaje. Tam liczą się te konferencje i wyzwiska, reszta jest mało ważna - dodał.

Tak Szeremeta odpowiedziała Michalczewskiemu. "Mam dobre osoby wokół siebie"

Szeremeta zdecydowała się odpowiedzieć na te słowa Michalczewskiego w rozmowie z kanałem YouTube "Koloseum". - Czy świat freak fightów mnie wciągnie? Myślę, że nie. Mam bardzo dobre osoby wokół siebie, które mnie wspierają. Mówię tutaj o moim menadżerze, ale też o innych osobach, z którymi działam. To wszystko jest po to, by sobie zapewnić przyszłość, nie martwić się i na spokojnie trenować - powiedziała.

- Tak, jest dosyć dużo propozycji, ale wszystko kieruję do mojego menadżera i on się wszystkimi takimi rzeczami zajmuje. Czy mój medal może być koniem pociągowym dla polskiego boksu? Myślę, że tak. Mój sukces pociągnie osoby do kolejnych działań i zaczniemy więcej osiągać jako boks w Polsce. Mamy dziewczyny młode, ambitne - dodała Szeremeta.