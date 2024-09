Niewyobrażalna tragedia. Mistrz świata nie żyje. "Padł na ziemię na podjeździe"

Nie żyje "Mylik King", mistrz świata bokserskiej federacji WBF. Amerykański pięściarz w niedzielę 29 września w godzinach popołudniowych został zabity na ulicach Los Angeles przez niezidentyfikowanych sprawców, którzy najpierw oddali do niego strzały z auta, a potem ruszyli za nim w pogoń. "Pogotowie ratunkowe przewiozło go do pobliskiego szpitala, gdzie stwierdzono zgon" - relacjonują amerykańskie media.

