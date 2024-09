Tak ukraińskie media opisują zatrzymanie Usyka w Polsce

"Zatrzymanie Oleksandra Usyka na lotnisku Kraków-Balice nie miało charakteru kryminalnego. Rzecznik lotniska przekazał Sport.pl, że bokser został niedopuszczony do lotu do Salonik przez przewoźnika, w związku z czym musiała interweniować Służba Ochrony Lotniska. Sam Usyk napisał z kolei w mediach społecznościowych o 'szybko wyjaśnionym nieporozumieniu'" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl o zatrzymaniu Ołeksandra Usyka we wtorkowy wieczór na krakowskim lotnisku.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Julia Szeremeta zarobiła za srebrny medal? "Nie liczyłam jeszcze"

Ukraińskie media relacjonowały sprawę Ołeksandra Usyka

Cała sprawa była szeroko analizowana i komentowana w ukraińskich mediach. Tamtejsze portale cytowały słowa Ołeksandra Usyka. "Drodzy przyjaciele. Doszło do nieporozumienia. Szybko udało się wszystko załatwić. Dziękuję wszystkim, którzy się zmartwili. Dziękuję ukraińskim dyplomatom za efektywne wsparcie. I szacunek dla polskiej policji za dopełnienie służby bez patrzenia się na wzrost, wagę, zasięg ramion i status. Dziękuję Bogu za wszystko" - napisał ukraiński pięściarz w mediach społecznościowych.

Ukraińskie serwisy zgodnie przywoływały wypowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który był "wściekły" z powodu całej sytuacji. Przywoływały także komentarz Andrzeja Wasilewskiego. "Polski promotor wyjaśnił powód zatrzymania Usyka" - czytamy. Wasilewski poinformował, że pięściarz chciał polecieć na obóz przygotowawczy do Hiszpanii, ale odmówił wejścia na pokład, gdy nie wpuszczono jego towarzysza. "Znam dobrze, osobiście A. Usyka, zawsze top elegancki i szanujący prawo!" - przekazał.

Poza opisywaniem przebiegu całej sytuacji oraz cytowaniem wypowiedzi Usyka i Zełenskiego to najwięcej uwagi ukraińskie media poświęcają aspektowi politycznemu. M.in. portale ukrinform.ua, ua.news, nv.ua piszą o tym, że "Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyśle do Polski notatkę w sprawie zatrzymania Usyka".

Chodzi o wpis ministra Andriaj Sybigi, który przekazał, że w imieniu Zełenskiego jego resort "niezwłocznie zareagował na zatrzymanie Ołeksandra Usyka w Krakowie i umożliwił jego uwolnienie". "Uważamy takie działania za nieproporcjonalne i niedopuszczalne w stosunku do naszego mistrza i wyślemy odpowiednią notę stronie polskiej" - zapewnił ukraiński minister.

Ostatnią walkę Ołeksandr Usyk stoczył w maju bieżącego roku, gdy w Rijadzie niejednogłośnie na punkty pokonał Tysona Fury'ego i został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Teraz zaczyna przygotowania do rewanżowej walki z Furym, która zaplanowana jest na 21 grudnia.