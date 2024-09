IShowSpeed zawalczył z absolutną legendą boksu. Co tam się wydarzyło?!

Darren Watkins Jr., znany szerzej w internecie jako "IShowSpeed", to amerykański YouTuber, streamer i raper. Obecnie jego kanał w serwisie YouTube ma już ponad 29,6 mln subskrypcji. Na początku sierpnia zrobiło się o nim głośno w naszym kraju. Wszystko przez to, że Ewa Swoboda, najszybsza Polka w historii i jedna z najszybszych zawodniczek na świecie, otrzymała od niego wyzwanie.

- Nikt na świecie nie może mnie pokonać w wyścigu - mówił popularny YouTuber podczas transmisji na żywo, kiedy pytano go o ewentualną rywalizację z Ewą Swobodą. - Jak przyjedzie do Polski i będzie startował w konkursie RMF FM, to może się z nim przebiegnę. No ale już był w Polsce, więc szanse chyba nikłe - odpowiedziała polska sprinterka.

Błyskawiczny koniec walki IShowspeeda z legendarnym bokserem

Od kilku miesięcy 19-letni Amerykanin podróżuje po całym świecie. Ostatnio odwiedził Filipiny, gdzie legendarnego boksera - Manny'ego Pacquiao. W pewnym momencie wyzwał byłego mistrza świata organizacji WBC w wadze muszej, IBF w wadze junior piórkowej, WBC w wadze junior lekkiej, WBC w wadze lekkiej, WBO w wadze półśredniej oraz WBC w wadze lekkośredniej do walki, na co Filipińczyk się zgodził.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z tego wydarzenia. Widać na nim, jak przed pojedynkiem "IShowSpeed" i Manny Pacquiao spojrzeli sobie głęboko w oczy. Cała walka trwała 1 minutę i 21 sekund. Amerykanin zaczął odważnie - od uderzeń w brzuch Filipińczyka - ale później nie miał kompletnie nic do powiedzenia. Pacquiao zakończył to starcie potężnym lewym ciosem na wątrobę, po którym "IShowSpeed" upadł na ziemię. Poniżej można obejrzeć walkę.

Manny Pacquiao (62-8-2, 39 KO) to legenda boksu. W walkach o tytuł mistrza świata pokonał 16 rywali. 45-latek po przegranej w 2021 r. z mistrzem świata WBA wagi półśredniej Yordenisem Ugasem ogłosił zakończenie kariery.