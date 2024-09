Szeremeta ma już dość. Miarka się przebrała. "Powiedziała mi"

Od 1992 roku i brązowego medalu Wojciecha Bartnika w Barcelonie polski boks nie mógł doczekać się kolejnego krążka olimpijskiego. Próbowało wielu, ale przez 32 lata nie podołał nikt. Aż do igrzysk w Paryżu. Zaledwie 20-letnia Julia Szeremeta zachwyciła Polskę. Złota nie udało jej się zdobyć, ale srebro po walce z faworyzowaną Tajwanką Lin Yu-Ting to i tak przepiękna rzecz.

Od tamtej pory Szeremeta jest rozchwytywana przez media. Polka chętnie udziela się publicznie i nie odmawia rozmów. Pod koniec sierpnia udzieliła wywiadu Andrzejowi Kostyrze. Nie zabrakło w nim tematów sportowych, jak i pozasportowych.

Polski pięściarz zdradził, co Szeremeta myśli o tym pytaniu

W pewnym momencie Szeremeta została zapytania o to, czy jest spokrewniona z wielokrotnym mistrzem Polski, Kamilem Szeremetą. Jej odpowiedź nie pozostawiła żadnych wątpliwości. - Dużo osób się o to pyta. To jest zbieżność nazwisk. Nie jesteśmy rodziną, ale cały czas powtarza się to pytanie - przyznała 20-latka.

Niedawno jej słowa potwierdził 34-latek w rozmowie z kanałem "Ring Polska". - Weź proszę, kopiuj, wklej - zaczął wyraźnie poirytowany. - Nie rodzina. Już miałem tyle pytań - podkreślił. Następnie wspomniał o konwersacji z Julią Szeremetą dotyczącą tej kwestii - Rozmawiałem z nią. Powiedziała mi, że też miała takie same pytania i mówiła, że ją to już męczy - zdradził.

Kamil Szeremeta po raz ostatni pojawił się w ringu pod koniec ubiegłego roku, kiedy to zmierzył się z Abelem Miną. Pojedynek zakończył się remisem. W przeszłości walczył m.in. o mistrzostwo świata IBF z Giennadijem Gołowkinem, ale przegrał w siódmej rundzie. Jego bilans to 29 walk, 25 zwycięstw, dwie porażki i tyle samo remisów.

Do ringu doświadczony pięściarz wróci 12 października. Tego dnia zmierzy się w Rijadzie z Brytyjczykiem Chrisem Eubankiem Jr (33-3, 24 KO).