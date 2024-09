Mike Tyson dostał 9 milionów w rok! Ten biznes robi furorę. "Głębszy cel"

Nie ma wątpliwości, że Mike Tyson to jeden z najlepszych bokserów w historii. Niezmiennie pozostaje najmłodszym mistrzem świata w historii wagi ciężkiej. Po ten tytuł sięgnął, mając zaledwie 20 lat. Zawodową karierę zakończył z bilansem 50-6, 44 KO. Ile zarobił przez 20 lat zawodowej kariery? Według wyliczeń było to nawet 400 milionów dolarów. Nie jest jednak tajemnicą, że życie Tysona było bardzo burzliwe, co doprowadziło do roztrwonienia tej fortuny i bankructwa.

Mike Tyson zarabia miliony na konopiach indyjskich

Jednak po czasie Tyson zaczął zarabiać coraz więcej dzięki różnym współpracom i reklamom. Składa się na to m.in. firma Tyson 2.0, której współzałożycielem jest legendarny pięściarz. Czym zajmuje się ta firma? Otóż handlem... marihuaną. Nie może to specjalnie dziwić, bo sam Tyson ma słabość do tej używki, a pod jej wpływem wyszedł do walki z Andrzejem Gołotą w 2000 roku.

W 2022 roku firma Tysona pozyskała dziewięć milionów dolarów od inwestorów na rozwój biznesu. Aktualnie Tyson 2.0 sprzedaje nasiona konopi indyjskich, a z pozyskanych substancji produkuje także żywność i napoje gazowane.

Według szacunków dzięki uprawie i sprzedaży konopi indyjskich Tyson zarabia miesięcznie przynajmniej pół miliona dolarów. "W tym biznesie kryje się głębszy cel: odczarować lek, który miał wpływ na życie Tysona i miliona innych osób" - czytamy w "Forbesie".

Mike Tyson wraca na ring. Zawalczy z rywalem, który mógłby być jego synem

Co zaś tyczy się pieniędzy, to one na pewno były główną i może jedyną przesłanką do tego, że 58-letni Mike Tyson zdecydował się przyjąć walkę z młodszym o 31 lat Jakiem Paulem. Ma się ona odbyć 15 listopada w Arlington w Stanach Zjednoczonych.

- Zdaję sobie sprawę, że nie muszę tego robić. Moja żona ciągle mi to powtarza. Miliony, które mogę zarobić dzięki kolejnemu pojedynkowi, nie zmienią mojego życia i funkcjonowania. Jestem jednak uzależniony od chwały - wyjawił Tyson.