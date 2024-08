Poruszenie wokół Szeremety. Przełom. "Trzeba zważać na słowa"

Igrzyska olimpijskie za nami, ale zainteresowanie Julią Szeremetą nie maleje. Nasza srebrna medalistka z Paryża udziela kolejnych wywiadów telewizyjnych oraz w internecie. Artykuły na jej temat wywołują spore zainteresowanie czytelników. Tylko w Kanale Sportowym wywiad z pięściarką obejrzało już prawie 100 tysięcy widzów.

Jaki jest odbiór Szeremety?

Zapytaliśmy ekspertów od marketingu sportowego, jaki jest potencjał zawodniczki na tym polu, jak oceniają jej wizerunek i potencjalne zainteresowanie ze strony reklamodawców. Co prawda 20-latka za medal otrzymała od partnerów Polskiego Komitetu Olimpijskiego mieszkanie, 200 tysięcy złotych, diament, obraz oraz voucher, ale w dłuższej perspektywie potrzebuje także wsparcia kolejnych sponsorów w trakcie kariery.

- Mówiąc językiem marketingowym, na pewno Julka weszła do tzw. obrotu marketingowo-sportowego. Została nie tylko zauważona, ale i zapamiętana. Wbrew pozorom te dwie rzeczy nie zawsze idą ze sobą w parze. Widać to choćby na przykładzie igrzysk, gdzie kilku naszych medalistów także zostało zauważonych w momencie sukcesu, ale czy ludzie będą o nich naprawdę dalej pamiętać? Przy dzisiejszym tempie życia i natłoku informacji wiele rzeczy jest szybko zapominanych - mówi w rozmowie ze Sport.pl Grzegorz Kita, prezes Sport Managment Polska i ekspert ds. konsultingu sportowego.

Zdaniem eksperta pięściarce pomogła specyfika rywalizacji w boksie olimpijskim. - Mogliśmy obserwować, jak przebija się przez kolejne rundy, co trwało prawie 1,5 tygodnia. W niektórych dyscyplinach zmagania kończyły się natomiast dość szybko. Od pewnego momentu zrobiła się z tego w ogóle taka swoista saga z walkami Julki. Do tego doszły też kontrowersje wokół jej przeciwniczki w finale, co dodatkowo - nawet dość radykalnie - poszerzyło krąg zainteresowanych - dodaje Kita.

Julia Szeremeta w paryskim finale uległa Lin Yu-Ting. Wątpliwości dotyczyły tematu płci Tajwanki. Organizacja bokserska wykluczyła rok temu zawodniczkę z mistrzostw świata z uwagi na rzekome chromosomy XY, obecne u mężczyzn, w testach biologicznych Tajwanki. Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuścił jednak Yu-Ting do igrzysk.

"Julka" a nie "Julia"

Grzegorz Kita podkreśla, że Julia Szeremeta zdobyła serce kibiców z uwagi na swoje cechy osobowe. - Trzeba zresztą podkreślić to, co i sam robię. Mówię o niej "Julka". I nie tylko ja. Od razu w masowej świadomości stała się "Julką", a nie "Julią". Stała się "Naszą Julką" po prostu. Natychmiast została kupiona, to zdrobnienie pasuje do niej naturalnie, jest nacechowane pozytywnym odbiorem. Szeremeta jawi się jako osoba bardzo naturalna, pozytywna, otwarta, nietworząca dystansu - ocenia ekspert.

Zawodniczka w mediach społecznościowych zaczęła przedstawiać się właśnie jako "Julka", a nie "Julia". To na pewno również zbliża ją do fanów. Na Instagramie ma ponad 84 tysiące obserwujący, a po 31 tysięcy fanów na Facebooku oraz na platformie Tik Tok.

Adam Pawlukiewicz z firmy badawczej Pentagon Research przekonuje, że jest więcej wątków z życia Julii Szeremety, które pozytywnie nastawiają odbiorców. - Jej historia to tzw. amerykański sen, przypomina życiorys wielu wybitnych sportowców z Bałkanów. Jako dziewczyna pochodząca z niezamożnej rodziny dzięki ciężkiej pracy osiągnęła wielki sukces sportowy. Urzekła kibiców charakterem i ambicją. Podczas igrzysk otwarcie mówiła, że interesuje ją tylko złoty medal. Po przegranym finale nie szukała wymówek, że przyszło jej walczyć z kontrowersyjną rywalką - wskazuje w rozmowie z nami.

Specyficzny styl walki

Na charakterystyczny styl boksowania zwraca uwagę także Grzegorz Kita. - Julka przypomina trochę takiego "zakapiora", który niczego się nie boi. Wychodzi na ring i po prostu chce się bić o zwycięstwo. To nie jest nużący, techniczny boks dla koneserów, ale ringowy żywioł atrakcyjnie wymieszany z elementami chłodnego profesjonalizmu. To fighterka, która walczy o najwyższe trofea. Zabrzmi to może zbyt poetycko, ale to właśnie w tej zawodniczce czuję polskiego „ducha szarżującej husarii" - wskazuje ekspert.

Zainteresowanie Julią Szeremetą jest dziś duże, ale z drugiej strony mówimy o mało popularnej dyscyplinie, jaką pozostaje boks olimpijski kobiet. W boksie zawodowym najgłośniej w ostatnim czasie było w naszym kraju wokół Ewy Brodnickiej, m.in. byłej mistrzyni świata federacji WBO w wadze super piórkowej oraz Ewy Piątkowskiej, byłej mistrzyni WBC.

Czy mało popularna konkurencja sportowa może stanowić problem dla Szeremety na płaszczyźnie marketingowej? - Julka wyróżnia się, ale wejście do świata marketingu to zupełnie nowa historia. W ringu można szaleć, ale w świecie kamer i mikrofonów trzeba zważać na słowa i decyzje. Dana marka musiałaby zdecydować się związać z jej wizerunkiem odpowiedzialnie i przemyślanie. Nasza medalistka zbudowała sobie na pewno silny fundament, ale na ten moment nie wiadomo, w jaką pójdzie to stronę. Pamiętajmy, że jednak nadal mówimy o boksie kobiet. Marka wspomagająca Julkę musiałaby być bardzo świadoma i posiadać pomysł, jak to umiejętnie wykorzystać - mówi Grzegorz Kita.

Co na to reklamodawcy?

Prezes Sport Managment Polska widzi spory potencjał do kreatywności marek w zakresie ewentualnej współpracy z Szeremetą. - Być może warto byłoby iść w kierunku hasła "Kobieca siła" albo jej motta "Niemożliwe nie istnieje"? Nie stawiałbym tylko na prosty automatyzm marketingowy: mamy medalistkę igrzysk - łatwo ogrzejemy się w jej wizerunku lub połączymy z atrybutami naszej firmy. Tu raczej wymagana będzie kreatywność. Z Julką można powiązać cechy atrakcyjne dla reklamodawców, takie jak: odwaga, siła, dynamika, witalność, naturalność, koncentracja na celu, ale też drapieżność czy nawet niezależność albo "wolny duch". Julka z przytupem weszła na scenę, niech świeci jak najdłużej i jak najszerzej.

Adam Pawlukiewicz przygląda się rynkowi i uważa, że już dziś zainteresowanie pięściarką ze strony reklamodawców może być bardzo duże. - Jest wielu reklamodawców chcących współpracować z prawdziwymi sportowcami, a nie celebrytami. Julia Szeremeta to bardzo młoda dziewczyna i choć uprawia sport, który może wydawać się mało kobiecy, ma w sobie dużo uroku osobistego. Współcześnie, gdy freak fighty cieszą się ogromną popularnością, Szeremeta może być przez wiele lat ambasadorką polskiego boksu, który jest uznawany za sport szlachetny. Występy np. byłego medalisty igrzysk Janusza Gortata są najlepszym przykładem, że boks to nie bijatyka, lecz "szermierka na pięści". Co ważne, w swoich wypowiedziach Szeremeta jest bardzo naturalna, a to bardzo cenią sobie marki - wskazuje nasz rozmówca.

Julia Szeremeta zapewnia w kolejnych wywiadach, że nie zamierza iść w kierunku gal freakfightowych. Skupia się na boksie olimpijskim, choć na ten moment nie ma pewności, czy za cztery lata będzie mogła walczyć o upragniony złoty medal. Międzynarodowy Komitet Olimpijski rozważa wycofanie boksu amatorskiego z programu letnich igrzysk w Los Angeles 2028.