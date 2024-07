Tak wygląda 56-letni Andrzej Gołota. Żona pokazała nowe zdjęcia i się zaczęło

Andrzej Gołota to jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Milwaukee, pokonując Roosevelta Shulera. Przez następne cztery lata był niepokonany i wygrał aż 28 walk z rzędu. Cztery razy stawał do walki o tytuł zawodowego mistrza świata w wadze ciężkiej. Trzy z tych walk przegrał, jedna zakończyła się remisem. Był też m.in. zawodowym mistrzem Ameryki Północnej federacji IBF. To także brązowy medalista olimpijski z Seulu i mistrzostw Europy z Aten. W 2014 roku zakończył karierę.

Andrzej Gołota bawił się na weselu. Żona ujawniła

Po odejściu na sportową emeryturę Gołota skupił się na rodzinie. Wraz z żoną Mariolą ma dwójkę dorosłych dzieci i mieszkają w Chicago. Przenieśli się tam jeszcze w latach 80. XX wieku, a w 1990 roku wzięli ślub. Obecnie były pięściarz nie jest zbytnio aktywny w mediach społecznościowych, jednak jego żona często publikuje ich wspólne zdjęcia. Dzięki temu internauci pozostają na bieżąco z życiem prywatnym Gołoty.

Na początku roku Mariola Gołota zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie męża, które zaniepokoiło internautów. Wcześniej pojawiło się także nagranie, na którym widać było pięściarza, który nie wyglądał najlepiej. Teraz jednak żona uspokoiła internautów. Na najnowszej fotografii 56-latek wygląda bardzo dobrze.

W ostatni weekend Mariola Gołota wstawiła na Instagrama zdjęcie z wesela, na którym gościła razem z mężem. Gołota ubrany był w stylowy smoking. "Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy spędzić ten ważny dzień z Wami" - napisała kobieta, zwracając się do młodej pary.

Internauci w komentarzach nie ukrywali zachwytu nad Gołotą. 56-latek wciąż pozostaje w bardzo dobrej formie, choć już od dziesięciu lat nie uprawia sportu. "Pozdrowienia dla Pana Andrzeja cały czas w formie", "Mistrz jak zwykle w formie", "Pięknie", "Trzyma rękę jakby dalej w rękawicach był" - czytamy w komentarzach.