Mamy to! Wielki sukces polskiego pięściarza

Turniej kwalifikacyjny w Bangkoku był ostatnią szansą, by zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie w Paryżu. W kategorii wagowej do 71 kg wolnych pozostało pięć miejsc. Oznaczało to, że Damian Durkacz musiał awansować przynajmniej do półfinału turnieju, by zapewnić sobie bilet do Paryża.

Durkacz rozpoczął turniej od zwycięstwa z Jhonnym Fernandezem z Dominikany. Potem były zwycięstwa z Azerem Sarkhanem Aliyevem, Chińczykiem Zhang Boxiongiem oraz Brazylijczykiem Wandersonem De Oliveirą, brązowym medalistą ubiegłorocznych mistrzostw świata w Taszkencie.

W piątek Durkacz stanął do walki ćwierćfinałowej, której stawką była jednocześnie przepustka na igrzyska olimpijskie. I Polak rozbił Jorge Cuellara z Kuby, wygrywając dwie pierwsze rundy po 4:1, a trzecią 5:0.

"Damian pojedzie na swoje drugie IO, ale już jako dużo lepszy i bardziej doświadczony zawodnik. Duże gratulacje dla zawodnika i Grzegorza Proksy, który wycisnął co najlepsze z naszego 25-latka. Brawo!" - napisano na profilu "Igrzyska Paryż 2024" na portalu X.

Damian Durkacz jedzie na IO!

Dla Durkacza będzie to drugi start na igrzyskach olimpijskich. Po raz pierwszy wystąpił na nich w 2021 r. w Tokio. Tam jednak Polak startował w niższej kategorii wagowej. W Tokio Durkacz startował w kategorii do 63 kg, teraz to kategoria o osiem kg cięższa.

Durkacz to czwarty reprezentant Polski na igrzyskach olimpijskich w boksie. Wcześniej dokonały tego same kobiety. Do Paryża pojadą na pewno Julia Szeremeta (57 kg), Aneta Rygielska (66 kg) oraz Elżbieta Wójcik (75 kg).

"Niestety nie powiodło się naszym zawodniczkom: Natalia Kuczewska (50 kg) w swojej inauguracyjnej walce przegrała z Ukrainką Tetianą Kob 1:4 w 1/16 finału, zaś Klaudia Budasz (60 kg) – po dwóch zwycięstwach – poniosła porażkę w 3 rundzie z Finką Vilmą Viitanen" - poinformował Polski Związek Bokserski.

"W sesji popołudniowej czwarty pojedynek w światowych kwalifikacjach w Bangkoku stoczy Jakub Straszewski (80 kg), a trzeci Mateusz Bereźnicki (92 kg). Kuba Straszewski spotka się z Weeraponem Jongjoho z Tajlandii, a Mateusz Bereźnicki z Niemcem Christianem Okaforem. Jeśli zwyciężą, wtedy będą potrzebować jeszcze jednej wygranej, by awansować na IO 2024" - dodał.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia.