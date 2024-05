Sensacyjny rywal Usyka? Sprawił niespodziankę i chce walczyć z Ukraińcem

Ołeksandr Usyk przez niejednogłośną decyzję sędziów pokonał Tysona Fury'ego w walce, której stawką była unifikacja najważniejszych pasów wagi ciężkiej. Już na ringu obaj mówili o potencjalnym rewanżu, który został wpisany do kontraktu pierwszego starcia. Od Usyka ustawia się jednak kolejka chętnych, a wśród nich sensacyjny zwycięzca z gali w Rijadzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujące pytanie do Igi Świątek

Niepokonany chce walki z Ołeksandrem Usykiem. "Jestem gotowy"

Walka Fury'ego z Usykiem odbyła się na gali "Ring of Fire" w Rijadzie, na której stoczono również inne pojedynki. W jednym z nich zmierzyli się Agit Kabayel i Frank Sanchez. Drugi z nich był mistrzem świata wagi ciężkiej WBC od 2020 roku i sensacyjnie przegrał starcie. Został znokautowany w siódmej rundzie, chociaż był wskazywany jako zdecydowany faworyt.

Tym samym Kabayel podtrzymał status niepokonanego na światowych ringach. Obecnie jego rekord to 25 zwycięstw, w tym aż 17 przez nokaut i zero porażek oraz remisów. Niemiecki pięściarz po pokonaniu Sancheza stał się obowiązkowym pretendentem do pasa wagi ciężkiej WBC. Po walce przyznał, że mógłby podjąć wyzwanie i zawalczyć z Uyskiem.

- Na razie nic o tym nie wiem, ale jestem gotowy. Mógłbym przyjąć to wyzwanie - stwierdził Kabayel cytowany przez Sky Sports po pytaniu o ewentualną walkę o pas. - Zobaczymy - dodał Niemiec, który w przeszłości sparował z Furym. Sam przyznał, że nawet zaprzyjaźnił się z Brytyjczykiem.

- W 2016 roku sparowałem z nim przed odwołaną walką z Władimirem Kliczko. Byłem u niego dwa tygodnie, był bardzo gościnny. Od tego czasu w sumie jesteśmy przyjaciółmi. Kontakt nieco przygasł przez pandemię, ale to nie problem - przyznał Kabayel.

Brytyjskie media informują również, że ewentualny rewanż Usyka z Furym może również napędzić szansę na potencjalną walkę Daniela Duboisa z Anthonym Joshuą. Na gierki promotorów i ewentualne decyzje przyjdzie nam jeszcze poczekać.