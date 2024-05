Fury od razu wraca na ring! Sensacyjne wieści tuż po porażce z Usykiem

Za nami gala boksu zawodowego, która odbyła się w sobotę 18 października w Rijadzie. Największym zainteresowaniem cieszyła się walka stulecia pomiędzy Ołeksandrem Usykiem a Tysonem Furym. Stawką tego pojedynku były cztery mistrzowskie pasy w wadze ciężkiej (WBC, WBO, WBA i IBF). Ostatecznie niejednogłośną decyzją sędziów wygrał Usyk 115-112, 113-114, 114-113.

- Od czwartej rundy powiększała się przewaga Fury'ego. Brytyjczyk kilka razy trafił lewym prostym, czym zachwiał pewnością siebie Usyka. W szóstej rundzie wydawało się, że Fury jest o krok od wygranej. Brytyjczyk kilka razy wstrząsnął Usykiem potężnymi uderzeniami. Fury był coraz bardziej pewny siebie, robił show i powiększał sportową przewagę. Wszystko wskazywało na to, że Usyk może nie dotrwać do końca. Ale on przetrwał. I wrócił w wielkim stylu - relacjonował Konrad Ferszert ze Sport.pl. To była pierwsza porażka na zawodowym ringu w karierze Fury'ego.

Nic więc dziwnego, że w wywiadzie dla DAZN tuż po wyjściu z ringu nie był w stanie uznać swojej porażki. - Wierzę, że wygrałem tę walkę. Wydaje mi się, że on wygrał kilka rund, ale ja wygrałem większość - przekonywał.

Następnie pięściarz zapowiedział, że jest gotowy na rewanż i w tym celu ogłosił, że chce aktywować klauzulę rewanżową. - Mamy klauzulę rewanżową. Przegrałem niejednogłośną decyzją z dobrym, małym człowiekiem. Uruchomimy ją ponownie w październiku - powiedział. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Promotor Tysona Fury'ego potwierdza. Będzie rewanżowe starcie!

We wtorek 21 maja promotor Brytyjczyka, Fran Warren, w rozmowie z TalkSport potwierdził, że klauzula ta została aktywowana. Dodał także, że walka najprawdopodobniej odbędzie się 12 lub 13 października 2024 roku.

Rewanżowe starcie Ukraińca z Brytyjczykiem będzie miał już nieco niższą stawkę, dlatego że Usyk już niedługo będzie musiał zwakować pas IBF, co było zawarte w kontrakcie na walkę z Furym.