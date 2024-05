Co za cios! Słynny raper stracił fortunę przez porażkę Fury'ego

Na ten pojedynek czekał cały świat. Wszystko dlatego, że była to walka o pas mistrzowski wszystkich najważniejszych czterech federacji (WBC, WBA, WBO i IBF). Tyson Fury dzierżył tytuł mistrzowski federacji WBC od 2020 roku. Usyk natomiast był mistrzem organizacji IBF, WBO i WBA. Ostatecznie po niezwykle emocjonującym starciu Usyk pokonał na punkty Fury'ego (34-1-1-24 KO) i został pierwszym od 1999 roku niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej w boksie. Ostatni raz taki tytuł dzierżył Lennox Lewis. Ogromne nerwy podczas tej walki towarzyszyły zapewne jednemu amerykańskiemu raperowi. W grę wchodziły spore pieniądze.

Postawił ogromne pieniądze na Fury'ego i przegrał

Chodzi o Drake'a. Amerykanin jest znany z utworów takich jak m.in. "Hotline Bling", "Started from the Bottom" oraz "God's Plan". Jak podaje portal sport.ua, Drake przed "walką stulecia" postanowił zabawić się w bukmacherkę. 37-latek najwyraźniej mocno wierzył w to, że Fury wygra z Usykiem, bo postawił na jego zwycięstwo. Słynny raper nie tylko nie zarobił pieniędzy, ale stracił też bezpowrotnie włożone w zakład pieniądze.

Drake wyłożył na zakład 565 tys. dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi ponad 2,2 mln złotych. Wynik sobotniej walki sprawił, że musiał obejść się smakiem.

Wszystko wskazuje na to, że niedługo odbędzie się rewanżowy pojedynek pomiędzy Usykiem i Furym, ale już o nieco niższą stawkę. Wszystko dlatego, że za mniej niż dwa tygodnie Ukrainiec będzie musiał zwakować pas IBF, co było zawarte w kontrakcie na walkę z Furym. Organizacja zabierze mu tytuł, a nowego mistrza wyłoni pojedynek Filipa Hrgovicia z Danielem Duboisem, który odbędzie się 1 czerwca.