Kosmos! Tyle zarobią Fury i Usyk za walkę stulecia. Szczęka opada

Pierwotnie walka Tysona Fury'ego z Ołeksandrem Usykiem, której stawką jest unifikacja pasów mistrzowskich wagi ciężkiej (IBF, WBA, WBO, WBC), miała odbyć się w lutym. Brytyjczyk nie mógł jednak przystąpić do pojedynku przez rozcięcie głowy i starcie przełożono. Do tego pojedynku dojdzie już w sobotę 18 maja na Kingdom Arena w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej.

Przed starciem odbyła się konferencja, która nie przyniosła wielu emocji. Pięściarze nie mieli sobie zbyt wiele do przekazania, a po jej zakończeniu Fury i Usyk mieli stanąć naprzeciwko siebie do face-to-face, jednak Brytyjczyk zignorował rywala i udawał, że nie może go dostrzec. Następnie ubrany w czarną marynarkę robił show, jak to ma w zwyczaju. Za to skupiony Ukrainiec wytrwale przyglądał się jego popisom.

Tyle Fury i Usyk zarobią za walkę

Kibice zaczęli się zastanawiać, ile za tak dużą walkę mogą zarobić obaj pięściarze. Z pomocą przyszedł "The Independent". Brytyjski dziennik pisze, że pula pieniężna wynosi 150 milionów dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje ponad 588 milionów złotych. Fury otrzyma 70 proc. całej puli (ok. 105 milinów dolarów), a Usyk będzie musiał zadowolić się 30 proc. budżetu (ok. 45 milionów dolarów). Fury będzie musiał także przekazać 1 milion funtów na rzecz Ukrainy.

Ile musi zapłacić polski kibic za dostęp do walki? Najpierw musi wykupić dostęp do platformy DAZN. Pierwszy miesiąc (jeśli jest się nowym użytkownikiem) kosztuje 19,99 zł (lub 39,99 w razie ponownej subskrypcji). Jeśli ma się już konto, to do tego trzeba kupić dostęp do samej gali, która pokazywana jest w systemie pay-per-view (zapłać, żeby obejrzeć). Ile ona kosztuje? 88,99 zł!

Gala w Rijadzie rozpocznie się w sobotę o godzinie 18:00 czasu polskiego. Brytyjczyk i Ukrainiec pojawią się w ringu tuż po północy.