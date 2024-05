Usyk poniżył Fury'ego. To naprawdę zaboli!

Wielkimi krokami zbliża się pojedynek o niekwestionowane mistrzostwo świata w wadze ciężkiej między Tysonem Furym (34-0-1, 24 KO) a Ołeksandrem Usykiem (21-0, 14 KO). Pierwotnie do pojedynku miało dojść w lutym br., ale doszło do zmiany terminu przez rozciętą głowę u "Króla Cyganów". Fury miał założone 15 szwów. Stawką pojedynku są pasy mistrzowskie federacji WBC, WBA, IBF i WBO. - Usyk jest inteligentny, wie, że nie może się lać z większymi, ale mimo wszystko wydaje mi się, że różnicę powinny zrobić gabaryty Fury’ego. Raczej "ciężki" wygra - mówił Andrzej Gołota, były mistrz IBF Ameryki Północnej.

- Nie chcę tego mówić, bo fani boksu nie chcą tego słyszeć, ale walczę dla pieniędzy. Jeśli którykolwiek z pięściarzy na najwyższym poziomie mówi, że nie robi tego dla pieniędzy - to kłamie. Mówię prosto z serca. Robię to dla kasy. Chcę tylko ubić tę głupią kiełbasę - opowiadał Fury w wywiadzie dla "The Telegraph".

Usyk porównał Fury'ego do słonia. "Wygram w pięknym stylu"

Usyk udzielił wywiadu DAZN i TNT Sports przed sobotnim pojedynkiem z Furym w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Ukraiński pięściarz dostał pytanie, czy to będzie jego najtrudniejsza walka w karierze. Jak na to odpowiedział? - Myślę, że tak, to będzie trudny pojedynek. Ale wielkość nie ma znaczenia. Gdyby tak było, to słoń byłby królem zwierząt - powiedział. - Nie mam jakichś przewidywań na ten pojedynek, ale wiem, że wygram w pięknym stylu - dodał Usyk.

Usyk i Fury staną przed szansą, by zostać pierwszym niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej od 1999 r. Wówczas dokonał tego Brytyjczyk Lennos Lewis. - Przygotowuję się do tej walki od 22 lat. To ważny moment dla mnie, mojej rodziny i mojego kraju. Cztery pasy i dwóch gości, którzy nigdy nie przegrali. To jest w tym wyjątkowe, nie mogę się doczekać. Dla mnie to jest sport, a nie biznes. Najpierw boks, a dopiero potem po zwycięstwie pas i czek. Fury to dobry gość, ale dla mnie te gierki są stratą czasu - tłumaczył pięściarz z Ukrainy.

- Nie myślę o tym, co mówi Fury na mój temat. Jest ojcem, synem, mistrzem, ale lubi grać w taki sposób. Dostaję wiele wiadomości od przyjaciół, znajomych czy ukraińskich żołnierzy, którzy mnie wspierają. Mówią mi: dawaj, masz nasze wsparcie, wygrasz, jesteś niekwestionowanym mistrzem. To bardzo ważne dla mnie - podsumował Usyk.

Do walki Usyka z Furym dojdzie w sobotę, ale oni pojawią się w ringu dopiero po północy czasu polskiego. Cała gala boksu w Rijadzie rozpocznie się już o godz. 18:00.