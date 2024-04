Mecz Polaków na gali bokserskiej. Czeka nas aż dziesięć walk

W Belgradzie trwają właśnie mistrzostw Europy w boksie amatorskim. Polska wysłała do Serbii 16-osobową kadrę. Równolegle biało-czerwoni będą walczyć z Irlandczykami na gali w Łomży.

Polacy zmierzą się z Irlandią na bokserskiej gali

Mecz bokserski Polska - Irlandia w ramach piątkowej gali Suzuki Boxing Night 28 Łomży to dziesięć pojedynków w różnych kategoriach wagowych. Spotkanie zacznie się od starcia Oliwii Neufeld z Gemmą Walsh (kategoria do 66 kg).

Po nich na ring wejdą reprezentujący Polskę Gruzin Elwir Karimow, który powalczy z Codym O'Reillym. To będzie pojedynek w kategorii do 63,5 kg. W tej samej kategorii wagowej walczyć będą Bartłomiej Rośkowicz z Aaronem O'Donoghue. To będzie czwarty pojedynek w ramach meczu. Polak przygotowuje się do rywalizacji w kwalifikacjach olimpijskich.

Walka numer trzy będzie toczyć się w najniższej kategorii wagowej, bo do 60 kg. Igor Piotrowski postara się pokonać Johnny'ego Harry'ego.

Kolejne walki będą się toczyć w ramach wyższych kategorii wagowych. Jedną z nich będzie pojedynek Damiana Durkacza z Matthew McColem (do 71 kg). Durkacz także szykuje się do kwalifikacji olimpijskich.

Gale zamknie starcie Dawid Tkacz kontra Luke Walsh w kategorii do 86 kg. Przed meczem odbędą się cztery walki polsko-polskie.

Gala Suzuki Boxing Night 28 będzie transmitowana na antenie TVP Sport i na stronie sport.tvp.pl.

Pełna lista walk na gali Suzuki Boxing Night 28 w Łomży:

Walki polsko-polskie:

Oskar Safayran - Paweł Sajda Jakub Straszewski - Rafał Perczyński Paweł Brach - Łukasz Dudziński Nikolas Pawlik - Kacper Słomka

Mecz Polska - Irlandia: