38-letni pięściarz nie żyje. Zginął wychodząc od fryzjera

Informację o strzelaninie i śmierci Besara Nimaniego podają gazety "Bild" oraz "Neue Westfaelische". Początkowo o tragedii w Bielefeldzie wiadomo było niewiele, ale policja potwierdziła, że ofiarą ataku był znany pięściarz podochodzenia albańsko-kosowskiego. Powody ataku wciąż są nieznane, a śledczy badają okoliczności.

Tragedia w Bielefeldzie. Nie żyje Besar Nimani. Znany pięściarz zastrzelony

Do zdarzenia miało dojść wieczorem w sobotę 9 marca. Besar Nimani miał przebywać w salonie fryzjerskim przy Obernstrasse w Bielefeldzie. Kiedy wyszedł na ulicę, to w jego kierunku mieli zbliżyć się mordercy, którzy oddali od pięciu do sześciu strzałów. "Radio Bielefeld" informuje, że napastnicy czekali na ofiarę w pobliskiej kawiarni.

Zaraz po zamachu przestępcy wsiedli do starego samochodu marki BMW, który czekał na nich w pobliżu i uciekli z miejsca zdarzenia. Według świadków miałoby być to dwóch mężczyzn, ale policja nadal nie ustaliła ich tożsamości oraz faktu, czy strzelał jeden z nich, czy obaj.

Na miejsce tragedii przybyła policja i karetka, ale medycy natychmiast stwierdzili zgon. Według doniesień "Bilda" nie był to pierwszy napad z bronią na Nimaniego. W 2013 roku pięściarz miał zostać postrzelony, ale przeżył i wrócił do zdrowia.

Besar Nimani karierę pięściarską zakończył w 2019 roku. W jej trakcie stoczył aż 27 zawodowych pojedynków i 26 z nich zakończyło się jego zwycięstwem. W kategorii lekkopółśredniej był międzynarodowym mistrzem IBF, a także mistrzem Europy IBF. W swojej pierwszej zawodowej walce zmierzył się z Polakiem Tomaszem Piątkiem.