Miażdżący wyrok dla Kownackiego. "Jako pięściarz już nie istnieje"

Adam Kownacki po 45 sekundach przegrał walkę z Kacprem Meyną, której stawką był tytuł mistrza Polski w wadze ciężkiej. Dla 34-letniego pięściarza była to już piąta porażka z rzędu, stawiająca go w nieciekawym położeniu. Co do tego nie ma wątpliwości promotor Andrzej Wasilewski. - Nie lubię mówić "a nie mówiłem", natomiast Adam Kownacki już dawno nie powinien boksować - powiedział w rozmowie na kanale "Klatka po Klatce".

