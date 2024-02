Reprezentacja Polski wygrywa! Nadzieja całego polskiego boksu

Polscy pięściarze na razie nie mają żadnej kwalifikacji olimpijskiej. Przypomnijmy, że nie wystarczył na nią brązowy medal zdobyty na Igrzyskach Europejskich rozgrywanych w tamtym roku. Szanse na Paryż mogą dać turnieje we Włoszech (na przełomie lutego i marca) oraz w Tajlandii (w czerwcu). To dlatego pierwszy skład kadry szykuje się teraz do rywalizacji we Włoszech i przebywa obecnie na obozie w Niemczech. Na gali w Lublinie obejrzeliśmy za to, tych, którzy depczą im po piętach, a w jednym przypadku również mają szansę na wylot do Italii.

Zobacz wideo "Poczułem się jak bokser zawodowy, stres był". Suzuki Boxing Promotion kształtuje polskich pięściarzy

18-latek na walizkach i w oczekiwaniu na szansę

To dlatego, że walczący w Lublinie w kat. do 51 kg. Nikolas Pawlik może zmienić swojego kolegę, który jest na niemieckim zgrupowaniu, ale boryka się tam z urazem. Czy Pawlik dostanie swoją szansę? To pokażą najbliższe dni. Na razie pięściarz wysłał sygnał, że można na niego liczyć. 18-latek na otwarcie gali w Centrum Spotkania Kultur, stoczył bardzo dobrą i mocną walkę z doświadczonym Masudem Yusifzadem. Jak się okazało walkę wygraną. Głównie dzięki trzeciej rundzie, w której przyspieszył i zasypywał rywala ciosami. Wygrał jednogłośną decyzją.

- Zrealizowałem plan. Co do wylotu na turniej do Włoch, to siedzę na walizkach. Oczywiście życzę Jakubowi Słomińskiemu zdrowia, ale muszę być gotowy – przekazał nam Pawlik po walce.

To też dzięki niemu bokserski mecz na pięknej sali amfiteatru w Lublinie rozpoczął się dla Polski obiecująco. Drugą wygraną dołożył walczący w kat. 57 kg Jakub Krzpiet, który pokonał Azraka Babirova. Polak, który tego rywala oglądał czas temu na międzynarodowych zawodach, był sprytniejszy od zeszłorocznego medalisty ME. Znakomicie zmieniał pozycję, oszukując Babirova i zapisując plusy na kartach sędziowskich.

Na gali Suzuki Boxing Night z dobrej strony pokazał się też Michał Jarliński (75 kg). Złoty medalista MP mierzył się z brązowym medalistą igrzysk w Rio de Janeiro, Kamranem Sahsuvarlim. Te zestawienie przełożyło się na jeden z bardziej wyrównanych i wyniszczających pojedynków. W środkowej części raczej nieczystym, pełnym klinczu i kombinowania. Polak mocno wspierany przez kibiców, kilka razy jednak mocno trafił rywala. W trzeciej rundzie Azer jęknął z bólu, przyjmując cios na wątrobę. Sędziowie nie jednogłośnie, ale ostatecznie wskazali na wygraną Polaka.

-Może miałem do niego za dużo respektu. Ten jego medal olimpijski gdzieś tam był w głowie – przekazał nam Jarliński.

Dwa techniczne nokauty

Jedyną z dwóch walk, która tego wieczoru zakończyła się przed czasem było starcie Mokhamedaliego Romańskiego z Faganem Mammadovem (80 kg). Mimo tego, że Polak był słabszy w pierwszej rundzie i miał rozcięty łuk brwiowy po zderzeniu głowami, to w 2. odsłonie ustawił sobie rywala na jego gorszą lewą stronę i zasypał ciosami na tułów. Widząc zwijającego się z bólu oponenta, sędzia rozpoczął liczenie, a chwilę później zakończył walkę. Kolejne punkty dla zdobył dla nas mistrz Polski Jakub Straszewski, który poradził sobie z Seyidem Seyidovem.

Przed czasem, bo w 2. rundzie zakończyło się starcie Jakuba Stępińskiego z Raufem Rahimovem. Niestety Polak był mocno rozbity, po kilku ciosach przyjętych na łuki brwiowe. Sędzia widząc narastającą opuchliznę wokół oczu, zdecydował się przerwać pojedynek w 2. rundzie. W ostatniej walce w kategorii +92 Polacy też punktów nie zdobyli. Wiktor Bartnik przegrał z Yohanesem Nuriyevem. Dla losów całego meczu nie miało to jednak znaczenia, Biało-Czerwoni wygrali starcie z Azerami 10-8. Ten wynik cieszy, tym bardziej że w Lublinie w akcji obejrzeliśmy w sumie 11 aktualnych mistrzów z dwóch krajów, w tym aż ośmiu po stronie rywali.

Oby podobny optymizm towarzyszył polskiej kadrze, po czekających ją niebawem kwalifikacjach do igrzysk.

Wyniki Suzuki Boxing Night 27, Polska – Azerbejdżan 10:8

51 kg Nikolas Pawlik pokonał Masuda Yusifzada

57 kg Jakub Krzpiet pokonał Azraka Babirova

60 kg Jakub Sulęcki przegrał z Maksudem Khasmetovem

67 kg Mateusz Grejber przegrał z Nabim Isgandarovem

75 kg Michał Jarliński pokonał Kamrana Sahsuvarliego

80 kg Mokhamedali Romański pokonał Fagana Mammadova (przez nokaut)

86 kg Jakub Straszewski wygrał z Seyidem Seyidovem

92 kg Jakub Stępiński przegrał z Raufem Rahimovem (TKO, uraz po ciosach, sędzia przerwał walkę)

+92 kg Wiktor Bartnik przegrał z Yohanesem Nuriyevem