Adamek wreszcie przyznał, co tak naprawdę myśli o Gołocie

Już za trzy dni dojdzie do pojedynku, na który czekają wszyscy fani sportów walki w Polsce. Tomasz Adamek na gali XTB KSW Epic zmierzy się z Mamedem Chalidowem w gliwickiej PreZero Arenie. Tym samym były pięściarz zadebiutuje w oktagonie, jednak z legendą MMA będzie bił się na zasadach bokserskich. Kilkanaście lat temu obok Adamka jednym z najlepszych polskich pięściarzy był Andrzej Gołota, który obecnie odpoczywa na emeryturze.

Jak wyglądają relacje Adamka z Gołotą? "Nie ma koleżeństwa"

Obaj zawodnicy zmierzyli się ze sobą w 2009 roku podczas gali Polsatu. Wtedy to młodszy o dziewięć lat Tomasz Adamek wygrał starcie przez techniczny nokaut w piątej rundzie, zdobywając pas IBF International. Pięściarze nigdy nie byli wielkimi przyjaciółmi, co 47-latek zaznaczył w niedawnej rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim. - Nie mamy kontaktu, ale jakieś problemy tam ma - mówił rywal Chalidowa, odpowiadając na pytanie o krążący w internecie filmik, na którym widać, że Andrzej Gołota ma problemy zdrowotne.

W formacie Kanału Sportowego, w ramach którego internauci mogli zadać pytania Adamkowi, były mistrz świata wagi półciężkiej kolejny raz poruszył niewygodny temat relacji z Gołotą. Z jego słów wynika, że nie są one zbyt ciepłe. - Znamy się, co się znamy. Po tej ostatniej walce nie mamy jakiegoś kontaktu. Rozmawialiśmy chwilę na 25-lecie Polsatu i to była chwila rozmowy „cześć, cześć" i to wszystko. To jest taki kontakt. Po tej walce jakoś już nie ma jakiegoś koleżeństwa, ale to nie ode mnie zależy - wyznał Tomasz Adamek.

Kto według Andrzeja Gołoty wyjdzie zwycięsko z pojedynku Adamek - Chalidow? Rąbka tajemnicy w tym temacie uchyliła żona najlepszego polskiego pięściarza wagi ciężkiej. "Andrzej twierdzi, że Adamek sobie nie poradzi" - napisała kilkanaście dni temu Mariola Gołota w mediach społecznościowych. Pojedynek odbędzie się w sobotę 24 lutego w Gliwicach. KSW przygotowało dla obu zawodników rekordowe wynagrodzenia. Walka zostanie przeprowadzona w formacie sześciu rund po trzy minuty każda.