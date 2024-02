Gołota odpalił prawdziwą bombę! Już wie, kto wygra walkę Adamek - Chalidow

Już 24 lutego na gali XTB KSW Epic w Gliwicach dojdzie do pojedynku, który kiedyś pozostawałby w sferze marzeń i na który czekają wszyscy kibice sportów walki w Polsce. Wtedy do oktagonu wejdą legendy polskich sportów walki, czyli 47-letni Tomasz Adamek i 43-letni Mamed Chalidow. Panowie stoczą sześciorundowy pojedynek na bokserskich zasadach.

Andrzej Gołota nie ma wątpliwości. Tak będzie wyglądała walka

Im bliżej walki, tym więcej pytań i znaków zapytania się pojawia. Jednym z nich jest to, jak poradzi sobie Tomasz Adamek. Takie pytanie zadano także żonie Andrzeja Gołoty. "Pani Mariolu, a jak Andrzej typuje walkę Adamka z Czeczenem na KSW?" - zapytał jeden z internautów na Instagramie.

Kobieta nie zwlekała z odpowiedzią. "Andrzej twierdzi, że Adamek sobie nie poradzi" - przekazała krótko. To oznacza, że 56-latek typuje zwycięstwo Mameda Chalidowa.

Co ciekawe, podobnego zdania jest Artur Szpilka. - Pamiętajcie jedną, najważniejszą rzecz - to nie jest ring, to jest klatka. Nie ma kornera, bardzo łatwo wyjść. Idziesz na bok i wychodzisz. Może wiele osób to zaskoczy, ale upatruję faworyta w Mamedzie - mówił niedawno w rozmowie z mediami.

Dla Tomasza Adamka walka z Chalidowem będzie powrotem do rywalizacji po ponad pięcioletniej przerwie. W 2018 roku stoczył ostatnią walkę, kiedy to został znokautowany przez Jarrella Millera. Kilka miesięcy temu pięściarz podpisał kontrakt z freak fightową federacją Fame MMA, w której planowo ma występować po walce z Chalidowem. Z kolei Chalidow regularnie występuje na galach KSW i cały czas jest w treningu. To może być jego przewagą.