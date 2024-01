- Nie za bardzo wiem, jak to skomentować. Tomek podkreślał, że chce zrobić walkę pożegnalną, a tymczasem okazało się, że przed nim debiut w organizacji freakowej. Biorąc pod uwagę, że ma 46 lat, brzmi to niezbyt poważnie - mówił Dariusz Michalczewski tuż po tym, jak Tomasz Adamek podpisał kontraktu z FAME MMA. "Góral" w ramach odbicia słów kolegi stwierdził, że ten "po prostu zazdrości". Jaka jest prawda o relacji dwóch legend polskiego boksu?

Tarcia na linii Dariusz Michalczewski - Tomasz Adamek? Oto prawda o ich relacji

Po uszczypliwościach ze strony obu pięściarzy pojawiły się plotki o ich rzekomym konflikcie oraz sporej niechęci. Relacja Michalczewskiego z Adamkiem pozostawała niewyjaśniona, ale wreszcie głos w tej sprawie postanowił zabrać "Tiger", zapytany, czy wzajemne komentarze to żarty, czy jednak prawda.

- Jakoś automatycznie to wychodzi. Dostajemy pytania o sobie, coś palniemy i gotowe - śmiał się Michalczewski w rozmowie z "Super Expressem". Dalej postanowił odpowiedzieć nieco bardziej na poważnie. - Tak naprawdę to Tomek jest moim serdecznym młodszym kolegą. Wzorował się na mnie, sam odniósł bardzo duży sukces, to bardzo fajny facet. Prywatnie nie ma między nami żadnych problemów. Może za często do siebie nie dzwonimy, ale utrzymujemy dobry kontakt. Szanuję Tomka, tak samo zresztą jak kilku innych świetnych zawodników - przyznał.

Michalczewski stwierdził również, że w przeszłości "dowalał" sobie nawzajem również z Andrzejem Gołotą, ale do niego również ma szacunek. - Gołota zrobił wiele dobrego dla polskiego boksu i w ogóle całego polskiego sportu. Był wielki, może nie miał odpowiedniej psychiki, był naprawdę znakomitym pięściarzem, który stoczył wiele świetnych walk - dodał.

Dariusz Michalczewski wróci do ringu? "Kilka kolejnych milionów niczego w moim życiu nie zmieni"

Niedawno w mediach pojawiły się informację o powrocie Dariusza Michalczewskiego do ringu. "Tiger" miałby zmierzyć się z Royem Jonesem Jr. w walce pokazowej. Polak przyznał, że od niedawna znów trenuje i być może takie starcie naprawdę się odbędzie.

- Pomysł takiego pojedynku zrodził się już dawno temu. Zainteresowanie jest duże, ale nie wszystko zostało jeszcze uzgodnione. Powiem tak - albo do końca pierwszego kwartału tego roku sprawa będzie klepnięta, albo w ringu już się nie pojawię - zapowiada Michalczewski.

Na pytanie, po co taka walka 55-latkowi, ten odpowiada, że nie dla pieniędzy. - Oczywiście źle z Royem na tym nie wyjdziemy, ale kilka kolejnych milionów niczego w moim życiu nie zmieni. Boks w Polsce trochę podupadł i być może taka walka by sprawiła, że byłoby głośniej o tej dyscyplinie u nas w kraju. Dwóch gości mocno po pięćdziesiątce może nie pokazałoby kapitalnego boksu, ale emocji z pewnością by nie zabrakło - podsumował.

