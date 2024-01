Były mistrz świata juniorów postrzelony 20 razy. "Jego życie nie jest zagrożone"

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek w Czelabińsku. Andriej Stocki został zaatakowany w trakcie joggingu, kiedy drogę zajechał mu samochód, z którego wysiadło kilku mężczyzn. Między pięściarzem i nieznanymi napastnikami doszło najpierw do słownej utarczki, a potem do bójki.

Jak poinformowały rosyjskie media, mimo przewagi liczebnej napastników, Stocki dzielnie się bronił. Po kilku chwilach jeden z napastników wyciągnął broń. Rosyjski pięściarz został z niej postrzelony aż 20 razy.

Napastnicy zbiegli z miejsca zdarzenia, a Stocki trafił do szpitala i według rosyjskich mediów znajduje się na oddziale intensywnej terapii. Pięściarz ma rany postrzałowe miednicy oraz nóg.

Mistrz Rosji postrzelony w Czelabińsku

- Strony się znały. Przyczyną napaści najprawdopodobniej był konflikt między jednym z napastników a pięściarzem. Udało nam się ustalić tożsamość jednego z przestępców - poinformowała policja w Czelabińsku.

Jak poinformowały rosyjskie media, życie sportowca nie jest zagrożone. "Rosyjska Federacja Bokserska wie o sytuacji, do jakiej doszło w Czelabińsku. Życie Stockiego nie jest zagrożone, doznał on urazu nóg. Federacja będzie informowała o sytuacji na bieżąco" - przeczytaliśmy w oświadczeniu.

Stocki to pięściarz, który do tej pory stoczył cztery zawodowe walki. Wszystkie miały miejsce w Rosji i były zwycięskie. 28-latek świętował sukcesy jako amator, zdobywając mistrzostwo kraju w 2021 r. Dziewięć lat wcześniej był nawet młodzieżowym mistrzem świata. Jako amator stoczył 53 walki, 40 z nich wygrał.