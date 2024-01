Wypiął się na naszego mistrza świata. Nagły zwrot. Polak nie wytrzymał

W kwietniu 2023 roku Łukasz Różański (15-0, 14 KO) znokautował Alena Babicia (11-1) w pierwszej rundzie gali w Rzeszowie, dzięki czemu zdobył pas mistrzowski federacji WBC w dywizji wagowej bridger (do 102 kg) i został polskim mistrzem świata w boksie zawodowym. Piątym po Dariuszu Michalczewskim, Tomaszu Adamku, Krzysztofie Włodarczyku oraz Krzysztofie Głowackim, który dziś szuka szczęścia w KSW.

Początkowo rywalem Polaka miał być Badou Jack (28-3-3, 17 KO), dawny mistrz kategorii super średniej, półciężkiej i cruiser. Następnie okazało się, że z Różańskim skrzyżuje rękawice Kevin Lerena, ale 32-latek z RPA właśnie poinformował, że zawalczy na innej gali.

"Rozmawiałem z moim sztabem o moim roku. Wszyscy zgodziliśmy się, co do tego samego! Przyjąłem walkę, którą zaproponowano mi 8 marca w Arabii Saudyjskiej na karcie Joshua vs Ngannou "Knockout Chaos". Gonimy za wielkością, a jego ekscelencja zapewnia nam ogromne możliwości. No to chodźmy…" - poinformował Lerena.

"Trzeba czekać na nowego obowiązkowego pretendenta, którym może zostać... Adam Balski. Straszny bałagan w bridger trwa" - komentuje Kacper Bartosiak, ekspert bokserki.

"Historia lubi się powtarzać. Szkoda tylko, że i tym razem "ktoś" nie wyciągnął wniosków z telenoweli kolumbijskiej. Pół roku treningów, kilka terminów walki. Albo trzeba mieć pecha, albo..." - napisał Różański, nawiązując do sytuacji sprzed półtora roku, gdy walkę Polaka odwołała... Jennifer Lopez.

Adam Balski (18-2) jest na fali dwóch zwycięstw z rzędu, a wcześniej przegrał z... Babiciem, którego ostatnio pokonał Różański. A jeśli nie dojdzie do starcia polsko-polskiego, to może rywalem Łukasza będzie Tony Bellew (30-3-1, 20 KO).

"Mówiłem ci, że chętnie to zrobię, jednak ty odpowiedziałeś mi wtedy, że masz inne opcje" - skomentował post Polaka.

Zmarł trener, który doprowadził Polaka do pasa mistrza świata

W listopadzie w wieku 83 lat zmarł legendarny trener boksu Marian Basiak. Legendarny, bo uczył się fachu od Feliksa "Papy" Stamma, trenował kiedyś Andrzeja Gołotę, a ostatnio do mistrzostwa świata doprowadził właśnie Różańskiego. - Byłeś dla mnie jak drugi ojciec - pożegnał go rzeszowski pięściarz.