Sceny w TVP. Pokazał swój telefon na wizji. "Mam dość"

Krzysztof Głowacki był mistrzem świata w boksie, ale w 2016 roku pas odebrał mu niesamowity Ołeksander Usyk. I choć trzy lata później "Główka" na moment odzyskał pas, to kibice już zrozumieli, że światowa czołówka mu odjechała. Pięściarz więc się przebranżowił. Jednak w odróżnieniu od wielu innych, nie trafił do świata freak fightów, a wybrał bardziej sportową drogę, czyli KSW. I nawet popisał się cudownym oraz niespotykanym nokautem w debiucie, gdy leżąc na plecach, znokautował Patryka "Glebę" Tołkaczewskiego. Ale choć Głowacki nie boksował od roku, to znowu zrobiło się o nim głośno w środowisku pięściarskim.

A to wszystko dlatego, że wpadł na dopingu. W jego organizmie wykryto śladowe ilości metabolitu boldenonu, więc został zawieszony na cztery lata w boksie. Głowacki odpowiedział na zarzuty, stwierdzając, że nigdy świadomie nie wziął żadnego niedozwolonego środka. I że owa wpadka nie była powodem tego, że dziś zamiast boksu szuka szczęścia w MMA. "Główka" sugerował, że sytuacja z jego pozytywnym wynikiem testu jest podejrzana.

- 29 marca dostałem fajną propozycję walki z Ryanem Rozickim w Kanadzie o pas WBC. Odmówiłem i nagle 6 kwietnia, patrz, że niby doping. Tak że mi coś tu nie gra. Ktoś po prostu nie chciał, żebym zaboksował. No ja tam nie będę zarzucał na grupę Knockout Promotions, ale ja już byłem wolnym zawodnikiem. Ktoś nie chciał doprowadzić do mojej walki. (...) Jestem teraz w KSW i czuję się dobrze traktowany. A w boksie jesteś jak taki piesek, marionetka - powiedział Głowacki w rozmowie z TVP Sport.

Wasilewski odpowiada Głowackiemu

Na ripostę ze strony Andrzeja Wasilewskiego nie trzeba było długo czekać. Promotor bokserski i szef grupy KnockOut Promotions odwiedził magazyn "Ring", w którym odniósł się do słów Głowackiego.

- Mam już tego dosyć. Zrobię prostą rzecz - wyjmę telefon, jeśli kamera chce podjechać, to pokażę korespondencję z Krzysiem Głowackim o walce, o której mówił. Bardzo proszę - powiedział Wasilewski, po czym wręczył telefon prowadzącemu program Piotrowi Jagielle.

- Oczywiście nie zgodziłem się na walkę z Rozickim, bo czekam na kontrakt od KSW i zobaczę, co oni proponują - odczytał dziennikarz TVP Sport, cytując treść wiadomości.

Szef KnockOut Promotions, patrząc wprost w kamerę, wygłosił stanowczy apel: - Panowie pięściarze, zanim będziecie takie nieprawdopodobne głupoty mówić, rzucając brzydkie kalumnie, to sprawdźcie własne telefony. To historia naszej korespondencji. Druga rzecz: ani ja, ani nikt nie wykonywał telefonu do pana Sulaimana [promotor], przecież Głowacki nie mógł być brany pod uwagę do walki o tytuł, bo był świeżo po nokaucie (...) Jak z kimś pracuję biznesowo przez "naście" lat, to przynajmniej medialnie staram się nie robić z niego kogoś złego. Po prostu nie rozmawiam, jeśli mam coś złego do powiedzenia - stwierdził Wasilewski.

Mocne słowa promotora w kierunku pięściarzy

- Myślę, że nasi pięściarze też powinni przyjąć tę zasadę. Teraz, patrząc w kamerę, deklaruję: następnym razem, jak usłyszę takie insynuacje, to pójdę do sądu. Będę żądał pieniędzy. Nie dla siebie, a na jakiś szczytny cel. Po latach, panowie pięściarze, mam dosyć. Karmimy, niektórzy siedzieliście w zakładach karnych, a my płacimy wam pensje, utrzymujemy wasze rodziny. A wy później wychodzicie i nas obrażacie. To się panowie skończyło. I Artur Szpilka, bo pewnie oglądasz ten program, i inni pięściarze. Jak macie pretensje, to rozmawiajmy na wprost, a nie przez media. Bo po prostu nie popuszczę już tego! - podsumował promotor.

Głowacki czeka tymczasem na kolejną walkę, która odbędzie się w lutym lub marcu. Nazwiska przeciwnika jeszcze nie znamy. Wiadomo za to, że "Główka", pomimo debiutu w królewskiej dywizji, w MMA skupi się teraz na kategorii półciężkiej, czyli do 93 kg.