Mike Tyson totalnie zaskoczył. To dlatego nigdy nie zawalczy w UFC

Mike Tyson to jeden z najwybitniejszych pięściarzy w historii. I nie ma co się dziwić, bo już jako 20-latek został mistrzem świata wagi ciężkiej, a do dziś nikt nie zdobył wcześniej pasa królewskiej kategorii. Jego kariera rozwijała się wzorowo aż do 1992 roku. Wtedy Amerykanin został skazany na trzy lata więzienia za gwałt na 18-letniej Desiree Washington. Tyson opuścił więzienne mury w 1995 r., wrócił na ring i odzyskał część pasów mistrzowskich, które stracił rok później w słynnej walce z Evanderem Holyfieldem. Tyson miał okazje do rewanżu, ale został zdyskwalifikowany po tym jak odgryzł część ucha przeciwnika. Później już nigdy nie wrócił na sam szczyt. Łącznie stoczył 56 walk, z czego wygrał aż 50.

Gdy Tyson był na szczycie, czyli na początku lat 90., to MMA dopiero raczkowało. "Bestia" pojawiła się w klatce UFC jedynie w grze komputerowej, ale pewnie wielu kibiców się zastanawia, jakby Tyson sobie poradził w innej formule niż boks. Kiedyś nawet pięściarz zabrał głos w tej sprawie, a jego żartobliwą wypowiedź właśnie przypomina portal "SportBible".

Tyson powiedział, że nigdy nie mógłby zostać zawodnikiem UFC, ponieważ ma "najgorsze stopy na świecie".

- Nie wiem, jakbym sobie poradził w klatce. Oglądałem kilka razy UFC i zobaczyłem, jak ci goście nieustanie nadeptywali rywalom na stopy. A ja mam najgorsze stopy na świecie. Gdyby ktoś mi nadepnął na stopę, to od razu bym odklepał i po prostu się poddał. Tak by było - powiedział z uśmiechem na ustach Tyson w rozmowie z "GQ Sports".

Bokserzy w MMA, czyli polska moda

W Stanach Zjednoczonych zawodnicy UFC zarabiają znacznie mniej niż utytułowani pięściarze, więc to oni - w poszukiwaniu wielkich pieniędzy i szczęścia - zamieniają klatkę na ring. Ale w Polsce jest na odwrót. Więcej korzyści zapewniają federacje MMA i freakowe. To właśnie dlatego w ostatnim czasie sił w MMA próbowali m.in. Artur Szpilka czy Krzysztof Głowacki.