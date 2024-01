Głowacki tłumaczy się ws. dopingu. Saleta analizuje. "Popatrzmy inaczej"

Początek 2024 roku przyniósł szokującą wieść nt. dopingu wykrytego u Krzysztofa Głowackiego. Były mistrz świata WBO w wadze junior ciężkiej na początku 2023 roku stoczył pojedynek z Richardem Riakporhem. Jak poinformował angielski dziennikarz Michael Benson, Głowacki uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego po walce z Riakporhem. W jego organizmie znaleziono boldenon, przez co otrzymał czteroletni zakaz walki w boksie.

Głowacki zabrał głos w tej sprawie w mediach społecznościowych, w których opublikował oświadczenie. - Po kilku miesiącach po walce z Anglikiem odczytałem wiadomość mailową odnośnie wykrycia w próbce moczu śladowych ilości metabolitu boldenonu. Boldenon poprawia apetyt oraz definicję mięśnia, tj. jego jakość, co jest bardzo ważne w sportach kulturystycznych, a zwłaszcza sylwetkowych, co ma się nijak do sportów wytrzymałościowych. Jak można zauważyć podczas walki, nie wyglądałem jak osoba, która ma atletyczną budowę, co potwierdzałoby stosowanie ww. środka - przekazał były polski bokser, który ostatnio próbuje swoich sił w MMA.

Krzysztof Głowacki o dopingu. "Tylko zadawali pytania"

Ponownie na temat całej sprawy Głowacki wypowiedział się w rozmowie z TVP Sport. - Oczywiście, że nie stosowałem dopingu. Jakbym mógł? Nie byłbym sobą, gdybym to zrobił. Dlaczego wyniki są pozytywne? Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło. Było dochodzenie, trwało to pół roku... Nie mam pojęcia.

- Dowiedziałem się o tym 6 kwietnia. To całe dochodzenie wyglądało bardzo śmiesznie. Oni tylko zadawali pytania "przyznaj się, że brałeś. Jeśli tego nie zrobisz, to grozi ci cztery lata, a jak się przyznasz to dwa". Mówiłem, że do czego mam się przyznać, jeśli nic nie brałem? Chyba że dali mi coś w Anglii do jedzenia. Nie wiem - opisywał Głowacki. Mówił, że kilka razy dochodziło do takich rozmów i za każdym razem stał twardo przy swoim stanowisku. Dodał, że nie ma sobie nic do zarzucenia w tej sytuacji.

Przemysław Saleta broni Głowackiego. "Dziwne jest"

W tej sprawie wypowiedział się także Przemysław Saleta w rozmowie z Interią. Były mistrz Europy w wadze ciężkiej ocenił, że to "sytuacja bez wyjścia" dla Głowackiego.

- W takim sensie, że jeśli wynik rzeczywiście był pozytywny, to dziwne jest, że to wychodzi dopiero teraz, a nie zaraz po walce. Ze śladowymi ilościami jeszcze można by było coś zrobić, to znaczy zbadać próbkę B, czy dochodzić tego, skąd substancja wzięła się w jego organizmie. Ja Krzyśkowi wierzę, że nie wziął niczego świadomie. Znam chłopaka i po prostu mu wierzę.

- Natomiast przyczyny mogły być różne, czasami zdarzają się zanieczyszczone odżywki, a czasami dana substancja występuje w mięsie, a z tego, co czytałem, boldenon jest środkiem weterynaryjnym - dodawał Saleta. Jego zdaniem boldenon nie jest środkiem pierwszego wyboru dla ludzi, którzy chcą zwiększyć swoją siłę i kondycję.

- Popatrzmy na całą sprawę jeszcze inaczej. Z tego, co wiem, po tamtej walce na Krzyśku były wywierane dosyć duże naciski, aby jednak pozostał przy boksie. A w związku z tym - wiedząc, że politycznie jest to nie najczystszy sport... A rzekłbym nawet, że dość brudny, to nie wiem, czy fakt ujawnienia tych wyników nie był warunkowany tym, czy Krzysiek zostanie przy boksie, czy nie - analizował 55-latek.

Podkreślał, że cała sprawa w gruncie rzeczy nie ma większego znaczenia, bo Krzysztof Głowacki zakończył bokserską karierę i teraz walczy dla federacji KSW, gdzie nie obowiązuje czteroletnie zawieszenie, które otrzymał w boksie.