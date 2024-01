Znokautował Adamka, teraz został Aresztowany. Szokujące wieści

Już 24 lutego wielki powrót Tomasza Adamka. Znany pięściarz wraca do rywalizacji sportowej. Zawalczy w formule bokserskiej z Mamedem Chalidowem. Zawodnicy zmierzą się na gali KSW Epic w Gliwicach. Będzie to pierwszy pojedynek "Górala" od 2018 roku. Wówczas skrzyżował rękawice z Jarrellem Millerem. Amerykanin dziś ma poważne problemy. Portal wsvn.com poinformował, że został aresztowany.

Zobacz wideo Borek zdradza kulisy walki Adamek vs Khalidov. "Nie chcieli blokować"

Jarrell Miller walczył z Adamkiem. Teraz został aresztowany

Od ostatniego pojedynku Tomasza Adamka minęło w październiku pięć lat. 6 października 2018 roku został znokautowany przez Jarrella Millera. Porażka w Chicago oznaczała koniec marzeń o możliwości zawalczenia o pas mistrzowski w wadze ciężkiej.

Amerykanin po tej walce w przeciwieństwie do Polaka rozwijał karierę. Ostatnią walkę stoczył w grudniu ubiegłego roku. Podczas wielkiej gali, która odbyła się w Arabii Saudyjskiej, zmierzył się z Danielem Dubois. Brytyjczyk w sierpniu ubiegłego roku skrzyżował rękawice z Ołeksandrem Usykiem. Walka odbyła się we Wrocławiu i wygrał Ukrainiec. Ostatecznie Miller nie poszedł w jego ślady i przegrał z Dubois w dziesiątej rundzie przez techniczny nokaut.

Prawdziwe problemy spotkały go jednak później. Jak podaje wsvn.com Miller został aresztowany. Powód? Miał zaatakować dilera samochodowego. Amerykanin wyciągnął kluczyki do jednego z aut, wsiadł do pojazdu i odjechał. Policji szybko udało się go namierzyć. Wszystko dzięki lokalizatorowi, który znajdował się w samochodzie. Mężczyzna został oskarżony o napaść bez broni w ręku i kradzież.

Według relacji poszkodowanego, Miller miał zaplanować atak. Pracownik zeznał, że napastnik poprosił inną osobę o pomoc w celu odwrócenia uwagi. Zarzuca się mu, że najpierw dusił ofiarę, a następnie rzucił ją na ziemię. Później dokonał kradzieży.

Co ciekawe Miller w przeszłości rywalizował nie tylko z Tomaszem Adamkiem. W 2017 roku skrzyżował rękawice z innym polskim pięściarzem - Mariuszem Wachem. Wygrał przez techniczny nokaut w dziewiątej rundzie. Pojedynek został przerwany ze względu na kontuzję krakowianina.