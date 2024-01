Fury "nokautuje" Usyka tym, co powiedział. To cios poniżej pasa

Już od wielu miesięcy fani boksu liczyli, że dojdzie do walki unifikacyjnej wszystkie pasy wagi ciężkiej, ale Tyson Fury uciekał przed Ołeksandrem Usykiem. Brytyjczyk zamiast obrony pasa WBC, zrobił skok na kasę, podpisując kontrakt na walkę z byłym mistrzem UFC Francisem Ngannou. A w międzyczasie Ukrainiec we Wrcławiu gładko pokonał Daniela Duboisa, oficjalnego pretendenta. I choć Ngannou miał być łatwą przeszkodą dla Tysona, to Fury ledwo co wygrał. Niektórzy twierdzą nawet, że Kameruńczyk został oszukany przez sędziów.

Nie wiadomo do końca, czemu Fury uciekał przed Ukraińcem. Może przestraszył się formy Usyka? A może w negocjacjach przeszacował swoją wartość? Być może po prostu wiedział, że w kilka miesięcy nie odbuduje formy, skoro na co dzień potrafi się prowadzić - delikatnie rzecz ujmując - niezbyt sportowo. Ale to już dziś nieistotne, bo wszystko wskazuje, że 17 lutego obaj spotkają się w Arabii Saudyjskiej.

Kontrakty zostały już podpisane, ale przecież to boks, więc dopóki ich kibice nie zobaczą w ringu, to mogą czuć nutkę niepewności. Wygląda jednak na to, że coraz więcej pewności siebie nabiera Tyson Fury. Ukrainiec stara się trzymać fason, ale "Król Cyganów" lubi się "odpalić" w internecie. I tak było tym razem, gdy opublikował wideo z treningów biegania.

"Kolejny wielki dzień biegania w pie******ch górach. No dalej! Łatwa robota. Uderzę Usyka w jego małą króliczą twarz. To bezużyteczna kupa gó**a" - zaczepia Fury Usyka. A dziennikarze hiszpańskiej "Marki" zwracają uwagę, że na twarzy Fury'ego widać blizny po walce z Ngannou.

Kto faworytem walki Usyk vs. Fury?

Przez długi czas wydawało się, że Fury jest znaczącym faworytem, ale po jego feralnym występie przeciwko Ngannou, eksperci zaczynają dawać większe szanse Ukraińcowi. Z kolei kibice Brytyjczyka przekonują, że walka z byłym zawodnikiem UFC miała jedynie nieco odkurzyć Fury'ego, a jego optymalną formę zobaczymy dopiero w połowie lutego.

Wygrany tego pojedynku zostanie pierwszym posiadaczem wszystkich pasów wagi ciężkiej od czasów Lennoxa Lewisa i automatycznie stanie się jednym z największych w historii.