Nie uwierzysz, co wymyślił Wilder po porażce. Naprawdę to powiedział

Już osiem lat temu kibice boksu marzyli, by Deontay Wilder zmierzył się z Anthonym Joshuą o miano najlepszego zawodnika wagi ciężkiej. Ale do ich walki ciągle nie mogło dojść, bo obóz Amerykanina nie mógł się dogadać z obozem Brytyjczyka. Ich walka powinna się odbyć zarówno ze sportowego jak i marketingowego punktu widzenia. Problem polegał na tym, że trudno było zorganizować wymarzony pojedynek, bo obaj mieli podobne wymagania finansowe, a przecież dzieliła ich marketingowa przepaść. AJ był wielką gwiazdą, podczas gdy Wilder mógł mu tylko zazdrościć na tym polu. W międzyczasie sytuacja się zmieniła, bo Wildera dotkliwie pobił Tyson Fury, a Joshuę zweryfikował Ołeksander Usyk.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Ale po kilku latach znowu nadeszła świetna okazja, by Wilder jednak zmierzył się z Joshuą. Wystarczyło, żeby Amerykanin pokonał Josepha Parkera, a Brytyjczyk poradził sobie z Otto Wallinem. Zwycięstwo Nowozelandczyka pokrzyżowało plany organizatorom najważniejszych walk w wadze ciężkiej. Przed galą w Arabii Saudyjskiej większość spodziewała się, że Wilder pewnie pokona Parkera, a w kolejnym pojedynku zmierzy się z Joshuą, który w sobotę rozbił Szweda.

Ale Wilder przegrał nie tylko na ringu. Ośmieszył się także poza nim

- Jestem zawiedziony. Przegrałem przez brak aktywności w ostatnim czasie, bo przecież jestem dużo lepszym zawodnikiem niż Parker. Kilka razy go zraniłem, ale właśnie przez brak aktywności tych decydujących ciosów nie wyprowadziłem tyle, ile powinienem. Miałem chwile zawahania. Parker praktycznie nic nie zrobił, tak naprawdę obaj prawie nic nie zrobiliśmy - rozpoczął Wilder cytowany przez 78SPORTSTV. Ale kuriozalne słowa padły dopiero później.

- Joshua naprawdę nie chciał walki ze mną. Widzieliście, jak szczęśliwy wychodził do ringu, gdy dowiedział się o mojej porażce? Aż wybuchłem śmiechem w szatni. Powiedziałem innym "Ten cza***ch jest ku***a szczęśliwy". On się mnie bał i chodziły pogłoski, że jeśli pokonam Parkera, to on zakończy karierę. Wciąż możemy się spotkać 9 marca, on jednak ma teraz wymówkę, żeby dalej mnie unikać - wypalił Wilder.

Wilder zdążył nas już przyzwyczaić do abstrakcyjnych wypowiedzi i głupich wymówek. Kiedyś powiedział, że przegrał z Tysonem Furym, bo strój, w jakim wyszedł do ringu, był zbyt ciężki. Miał on ważyć powyżej 20 kg.

- Tyson nie zrobił mi żadnej krzywdy. Fakty są takie, że mój strój wyjściowy był zdecydowanie za ciężki. Nogi odmówiły mi posłuszeństwa już na początku walki. Nie sądziłem, że będzie taki ciężki, ale ważył ponad 20 kg - żalił się Wilder.

MARK J. TERRILL/AP

Z kolei po drugiej porażce tłumaczył się, że trener go otruł, a Tyson Fury prawdopodobnie miał wsadzone w rękawicach twarde przedmioty.

- Moje ślady na głowie nie mogły, by powstać od samej rękawicy - tłumaczył się kiedyś były mistrz WBC.

Bilans walk Wildera

Starcie z Parkerem było 47. pojedynkiem Wildera w karierze. Amerykanin wygrał 43 z nich, z czego aż 42 razy triumfował przed czasem. Porażka z Parkerem była trzecią w jego karierze i pierwszą na dystansie 12 rund. Wilder ma też na koncie jeden remis. Padł on w grudniu 2018 r. w pierwszej z trzech walk z Furym.