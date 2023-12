Gwiazda światowego boksu przeszła na islam

Gervonta Davis jest dziś jedną z gwiazd światowego boksu. Posiada pas mistrzowski federacji WBA w wadze lekkiej, wygrał wszystkie swoje pojedynki w zawodowej karierze, prawie wszystkie przez nokaut. Teraz postanowił poruszyć świat poza ringiem.

Mistrz świata zmienił religię

Z pewnością Gervonta Davis to barwna postać w bokserskim świecie, nie tylko ze względu na wyniki sportowe. Stoczył 29 walk, z czego 27 wygrał, nokautując rywali. W pozostałych dwóch o rezultacie decydowały punkty od sędziów. To z pewnością imponujący bilans. Do tego ma wspomniany wcześniej tytuł mistrza świata, a w przeszłości dwukrotnie dzierżył tytuł mistrzowski ITF w wadze super piórkowej.

Ale Amerykanin miał w przeszłości konflikt z prawem, dostał wyrok skazujący. Spowodował wypadek drogowy w 2020 r., za co został skazany na karę 90 dni aresztu domowego i 200 godzin prac społecznych. Złamał jednak zasady tego aresztu i przez to ponad miesiąc musiał spędzić w więzieniu. W lipcu wyszedł na wolność.

29-latek znów dał o sobie znać, tym razem decydując się na zmianę wyznania. Postanowił zrezygnować z religii chrześcijańskiej i przeszedł na islam. W sieci jest nagranie ze złożenia przysięgi. Udostępnił je Badou Jack, szwedzki pięściarz, aktualny mistrz świata federacji WBC w wadze junior ciężkiej.

"Witaj w islamie, bracie. Chwała Bogu" - tak opisał Jack opublikowane wideo.

W mediach społecznościowych, m.in. pod filmem wrzuconym przez Jacka, jest sporo pozytywnych komentarzy ze strony innych wyznawców islamu. Cieszą się, że Davis do nich dołączył. Inni mają wątpliwości, czy Amerykanin miał faktyczną potrzebę zmiany religii, czy szczerze przyjął islam, czy to nie jest zwykły chwyt marketingowy.

Ostatni pojedynek Davis stoczył w kwietniu tego roku, znokautował w siódmej rundzie Ryana Garcię. Amerykańskie media nie wykluczają, że dojdzie między nimi do rewanżu. W 2024 r. 29-latek ma stoczyć przynajmniej jedną walkę w obronie mistrzowskiego pasa.

Niedawno Amerykanin kupił dziewięć mieszkań w Baltimore, skąd pochodzi. Planował je wyremontować i przeznaczyć na niedrogi wynajem, ale obecnie są to pustostany.