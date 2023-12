Tomasz Adamek zdradził, jak spędza święta. "Nigdy"

Nad walką Tomasza Adamka z Mamedem Chalidowem KSW pracowało od dłuższego czasu. Negocjacje utrudnił kontrakt "Górala" z freakfightową federacją Fame MMA. Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia i hitowy pojedynek odbędzie się w lutym na zasadach bokserskich. To będzie debiut Chalidowa w boksie. Walka odbędzie się 24 lutego 2024 roku w Gliwicach.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy kulisy walki Adamek vs Khalidov. "Najdroższa w historii"

Tomasz Adamek zdradził, jak spędza święta

W związku ze zbliżającą się walką Adamek będzie musiał oszczędzać swój żołądek podczas świąt, aby zbytnio nie przybrać na wadze. - Cały czas pilnuję jedzenia. Jestem szczupły, obecnie ważę ok. 98-99 kg, nie więcej. To moja naturalna waga. Nigdy nie byłem żarłokiem - zdradził w rozmowie z "Faktem".

47-latek odniósł się też do tradycji, które wraz z rodziną kultywuje mimo mieszkania w Stanach Zjednoczonych. - W tygodniu bywamy w amerykańskim kościele, ale mamy polską parafię w Newark, chodzimy tam na polskie msze. Tak byłem wychowany i wiarę przekazałem moim dzieciom. W zeszłym roku doczekaliśmy się pierwszej wnuczki i córka też już zabiera Kornelię do kościoła. Teraz to już ich robota, żeby pokazać dziecku te wartości, że jesteśmy katolikami, wierzącymi i praktykującymi - przyznał.

Sportowiec zdradził też, co najbardziej lubi jeść podczas tego okresu. - Nie wiem, czy dostaniemy w tym roku karpia, chociaż słyszałem, że będą dostępne. Tak czy inaczej, na stole zawsze musi być ryba biała. Jeżeli nie karp, to sea bass [w Polsce okoń morski lub labraks - red.] najlepsza ryba, moja ulubiona. Ale jeśli chodzi o przyrządzanie potraw, to zostawiam kuchnię żonie i córkom - powiedział.