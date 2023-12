Szpilka powiedział, co myśli o walce Adamek - Chalidow

Nad walką Tomasza Adamka z Mamedem Chalidowem KSW pracowało od dłuższego czasu, Negocjacje utrudnił kontrakt "Górala" z freakfightową federacją Fame MMA. Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia i hitowy pojedynek odbędzie się w lutym na zasadach bokserskich. To będzie debiut Chalidowa w boksie.

Szplka zabrał głos ws. hitowej walki

Starcie Adamka z Chalidowem to z pewnością jeden z najgłośniejszych i najbardziej medialnych pojedynków w nowoczesnej historii Polski. Obaj zawodnicy szukają nowych wyzwań. Adamek wprost mówi, że "już bawi się sportem", stąd angaż w Fame MMA i poszukiwanie przeciwników spoza świata boksu zawodowego. Z kolei dla Chalidowa to okazja do spróbowania się w innej dyscyplinie sportu, nigdy nie walczył w bokserskiej formule, z zastosowaniem innym rękawic niż te do walk MMA.

Walka także wywołuje emocje w środowisku i u innych sportowców. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się Artur Szpilka. Uważa, że zasady bokserskie sprzyjają Adamkowi w dłuższym przetrwaniu na ringu. Dzięki temu będzie miał więcej okazji do wykorzystania swojego doświadczenia. Szpilka uważa, że Chalidow ma odpowiednie umiejętności i możliwości, by szybko dostosować się do specyfiki boksu, ale nie spodziewa się szybkiego nokautu z jego strony.

- Mamed Chalidow jest strasznie niewygodny w ringu. Jest nieprzewidywalny, więc jestem przekonany, że da z siebie wszystko w przygotowaniach. Mamed co ma do stracenia w boksie? W MMA jestem przekonany, że to nie trwałoby rundy nawet. Nie ma takiej możliwości - stwierdził Szpilka w rozmowie z "Super Expressem".

Walka Tomasza Adamka z Mamedem Chalidowem odbędzie się na specjalnej gali XTB KSW EPIC 24 lutego 2024 r. w hali w Gliwicach.

Dla Adamka to będzie jubileuszowa, 60. walka bokserska w karierze. Dotychczas wygrał 53 pojedynki, w tym 31 przez nokaut. Chalidow 47 razy pojedynkował się w formule MMA, 37 razy zwyciężył przez nokaut. Nie ukrywał, że chce spróbować swoich umiejętności w boksie. Jest to dla niego wyzwanie i dodatkowa motywacja, by stać się jeszcze lepszym sportowcem.

W 2014 r. Szpilka walczył z Adamkiem o pas międzynarodowego mistrza Polski i wygrał pojedynek jednogłośną decyzją sędziów.