Legenda opowiada o Gortacie. Nagle stracił głos. "Był bogiem"

Janusz Kazimierz Gortat urodził się w 1948 roku, a największe sukcesy święcił w latach 70.. Gortat był wspaniałym pięściarzem wagi półciężkiej, który został sześciokrotnym mistrzem Polski. Sukcesy odnosił też za granicą. W 1972 roku zdobył brązowy medal olimpijski w Monachium, przegrywając w półfinale z późniejszym mistrzem - Mate Parlovem z Jugosławii. Cztery lata później w Montrealu znowu zdobył brąz. W 1/2 finału lepszy okazał się legendarny Leon Spinks, późniejszy triumfator.

Trzeba zaznaczyć, że w trakcie swojej kariery, w której Gortat wygrał 272 walki (siedem zremisował, a 38 przegrał), raz udało mu się pokonać Spinksa. W międzyczasie, bo w 1973 r., Gortat został wicemistrzem Europy.

Po zakończeniu kariery Gortat został trenerem Legii Warszawa, a na ringu wychowywał m.in. Andrzeja Gołotę czy Tomasza Adamka. To właśnie na Legii poznał Krzysztofa Kosedowskiegp, byłego pięściarza, a dziś trenera.

- Wspólnie zdobyliśmy tytuł mistrza Polski oraz ostatni Puchar Polski w finałowej edycji rozgrywek ligowych. Zawsze był ciepły wobec młodszych kolegów, zawsze podpowiadał, nigdy nie karcił. Zawsze miał dobre słowo, zawsze był odpowiedzialny. Jeszcze raz panu mówię: jestem, cholera jasna, szczęściarzem, że mogłem go znać - powiedział Kosedowski na łamach "Interii".

- Jestem tak załamany, odczuwam taki ból, że nie potrafię go wyrazić. Przepraszam za ten mój chaos (...) Był człowiekiem z pięknymi zasadami. Przecież ja do Legii przyszedłem jako młody chłopak, praktycznie dzieciak. I nigdy nie zrobił wobec mnie nic niestosownego. Zawsze podpowiedział, doradził, a także strofował mówiąc: "my dzisiaj idziemy do takiego i takiego miejsca, ale ty nie, to nie jest miejsce dla ciebie". To był nauczyciel, kolega, trener. Wszystko w jednym. Dla mnie był bogiem. Ale nie tylko dla mnie, dla innych kolegów także. Wszyscy go słuchali - dodał.

- Nie znam człowieka, nie znam trenera w swojej karierze, kogokolwiek, kto powiedziałby tak: "Gortat? Eeee...". Nie, to był pan Gortat - podsumował Kosedowski.

Kosedowski to brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Moskwie z 1980 r. Rok później 63-latek zdobył wicemistrzostwo Europy w fińskim Tamprere. Kosedowski to też czterokrotny mistrz Polski w wadze piórkowej (1980, 1981, 1985) oraz lekkiej (1986). Na swoim koncie ma także epizod w filmie "Chłopaki nie płaczą".