Jake Paul znów to zrobił! Spektakularny nokaut [WIDEO]

26-letni Jake Paul to jeden z najpopularniejszych youtuberów, którego konto subskrybuje ponad 20 milionów użytkowników. Zagrał rolę w serialu "Bizaardvark", amerykańskim sitcomie Disneya, a od pewnego czasu zarabia też na bokserskich walkach. I to świetnie zarabia. Ale co tu się dziwić, bo obił kilka głośnych nazwisk. Co prawda bił głównie zawodników MMA w boksie, ale i tak nazwiska robią wrażenie.

Na rozkładzie Paula są tacy zawodnicy jak: Deji Olatunji, AnEsonGiba, Nat Robinson, Ben Askren, Tyron Woodley (dwa razy), Anderson Silva czy Nate Diaz. Paul przegrał tylko raz, gdy akurat mierzył się z pięściarzem Tommym Furym, kuzynem Tysona. Pozostałe osiem walk wygrał. Ostatnią w sobotę, gdy już w I rundzie znokautował pięknym ciosem podbródkowym Andre Augusta, średniej klasy pięściarza.

Na trybunach był również Logan Paul, brat Jake'a, który ma na koncie trzy walki. Pokonał Dillona Danisa, ale lepsi okazywali się: Olajide William oraz legendarny Floyd Mayweather Junior.

Czas na MMA? Jake Paul zawodnikiem Professional Fighters League

Jake Paul podpisał kontrakt z PFL (Professional Fighters League). - Rozbiłem już schematy w boksie, a teraz pora na MMA. Wiem, że to niezwykle wymagający sport. Wiem, że nie będzie łatwo, ale jeśli mogłem tego dokonać w boksie, mogę zrobić to także w MMA - mówił kilka miesięcy temu Paul.

PFL to druga siła na świecie w MMA, zaraz po UFC. Ale w przyszłości chcą zburzyć monopol UFC. I właśnie dlatego PFL wchłonęło w swoje struktury federację Bellator, która zawsze była uznawana za drugą siłę w światowym MMA.